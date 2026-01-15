Realizan más de mil mastografías gratuitas en Hospital General de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante el 2025 se realizaron más de mil mastografías gratuitas en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría Sánchez, informó Priscilla Hernández López, coordinadora de Promoción a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01.

La funcionaria estatal invitó a las mujeres de entre 40 y 69 años a continuar aprovechando este servicio, que se ofrece sin costo alguno. Explicó que quienes acudan de manera espontánea —sin cita previa— deben presentarse en el turno matutino del hospital. En caso contrario, pueden solicitar la referencia en los centros de salud, desde donde serán canalizadas al nosocomio.

TE PUEDE INTERESAR: Madre pide apoyo en Saltillo y Ramos Arizpe para costear cirugías de su hija con discapacidad

“Este esfuerzo busca prevenir el cáncer de mama. Recordemos que, detectado en etapas tempranas, es curable al 100 por ciento. Nuestro objetivo es que las mujeres de la jurisdicción tengan acceso a este estudio y eviten desarrollar la enfermedad”, señaló Hernández López.

La coordinadora subrayó que las mastografías están disponibles para toda la población, incluso para derechohabientes de otros sistemas de seguridad social. Además, recordó que existe un enlace digital para agendar citas, aunque también se ofrecen otras vías de registro.

Finalmente, destacó la respuesta positiva durante el año pasado: se realizaron más de mil estudios, algunos de los cuales derivaron en la detección de neoplasias y en la necesidad de estudios complementarios para confirmar diagnósticos y dar seguimiento con tratamiento oportuno.