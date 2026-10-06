Recibe UAdeC a más de 10 mil nuevos estudiantes; impulsará salud mental y seguridad

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    Recibe UAdeC a más de 10 mil nuevos estudiantes; impulsará salud mental y seguridad
    Octavio Pimentel Martínez, rector de la UAdeC, destacó la participación estudiantil en el Desfile Cívico Universitario. JOSUÉ RODRÍGUEZ
Josué Rodríguez
por Josué Rodríguez

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Más de 10 mil jóvenes participaron en el desfile universitario; la UAdeC también prepara acciones en salud mental, seguridad e infraestructura

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, destacó la participación de más de 10 mil estudiantes de nuevo ingreso en el tradicional Desfile Cívico Universitario, realizado de manera simultánea en Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras para dar la bienvenida a la nueva comunidad estudiantil.

Pimentel Martínez señaló que el desfile representa una muestra de unidad, armonía y trabajo colaborativo entre directores, docentes y alumnos. Subrayó que, aunque dentro de la universidad convergen distintas formas de pensar, todas comparten un punto de encuentro: el compromiso con los jóvenes y su formación profesional.

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El rector explicó que la participación fue voluntaria y que, además de los alumnos de nuevo ingreso, se sumaron jóvenes de reingreso. Asimismo, destacó el entusiasmo y la energía demostrados durante el recorrido como reflejo de una comunidad integrada y participativa.

Agenda integral: salud mental y seguridad

En materia de bienestar, Pimentel Martínez informó que la UAdeC trabaja en el establecimiento de centros comunitarios de atención psicológica, al considerar la salud mental como un eje fundamental para el desarrollo estudiantil.

En cuanto a la seguridad dentro de los planteles, anunció que sostendrá una reunión con el fiscal general del estado y los coordinadores de las unidades académicas para:

Desarrollar y actualizar protocolos internos de actuación.

Capacitar de manera permanente al personal.

Optimizar los sistemas de vigilancia e infraestructura tecnológica.

Promover entre el alumnado un uso responsable de las redes sociales y un manejo crítico de la información.

$!El rector informó que la UAdeC busca elevar al 70 % la matrícula en programas acreditables para diciembre.
El rector informó que la UAdeC busca elevar al 70 % la matrícula en programas acreditables para diciembre. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Respecto a la Unidad Norte, el rector confirmó que continuará el flujo de recursos para infraestructura y equipamiento. Adelantó que se entregará nuevo material a la Escuela de Ciencias de la Salud y que se realizará una revisión estructural integral del plantel, con el fin de destinar las partidas presupuestales necesarias para modernizar sus instalaciones y servicios.

Finalmente, Pimentel Martínez reiteró que la máxima prioridad de la institución es elevar la calidad académica mediante la certificación de sus programas. Recordó que hace casi tres años solo el 25 % de la matrícula cursaba programas acreditables, una cifra que actualmente se sitúa en el 60 %. La meta institucional es alcanzar el 70 % en diciembre próximo y sentar las bases para que, en los próximos tres años, el 100 % de la matrícula estudie bajo programas de excelencia reconocida.

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Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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