Torreón: Familia de ‘Los Cuates’ abandona su hogar por amenazas; madre pierde el empleo

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    Torreón: Familia de ‘Los Cuates’ abandona su hogar por amenazas; madre pierde el empleo
    Los hermanos Carlos y Daniel fueron vinculados a proceso el pasado domingo, como autores del ataque perpetrado en la Secundaria General 13 del ejido la Unión, en Torreón, Coahuila. ARCHIVO

Maribel Alvarado asegura que desconoce los motivos que sus hijos tuvieron para atacar la Secundaria General 13, donde mataron a la subdirectora

TORREÓN, COAH.- Maribel Alvarado, madre de los 2 jóvenes señalados por el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria 13 del ejido La Unión, en Torreón, aseguró que su familia ha recibido amenazas, por lo que tuvo que abandonar su hogar y dejar su empleo.

La mujer y sus otros dos hijos menores permanecen actualmente resguardados con familiares, mientras continúa la investigación sobre el entorno familiar, social y digital de los hermanos, de 18 años, quienes fueron señalados como responsables del ataque registrado el pasado 1 de octubre.

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“Yo no tuve nada que ver ahí. Fue cosa de mis hijos. Pero si ellos hicieron eso, son mis hijos, yo voy a estar con ellos”, declaró Alvarado.

El ataque ocurrió cuando los hermanos, exalumnos del plantel y conocidos en la comunidad escolar como “Los Cuates”, ingresaron a la secundaria con armas blancas y artefactos explosivos caseros, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

La agresión provocó la muerte de la subdirectora Neri Edith Nevárez González, de 56 años, además de dejar a 4 personas lesionadas, entre alumnos y personal administrativo.

INVESTIGAN ENTORNO DE LOS HERMANOS

La madre relató que las amenazas posteriores al ataque obligaron a la familia a abandonar su vivienda y buscar refugio con parientes. También tuvo que dejar su fuente de trabajo, lo que agravó la situación económica del núcleo familiar.

“Lo sentimos mucho porque nosotros no sabíamos ni qué iba a pasar”, expresó Dolores, abuela de los jóvenes, al referirse a lo ocurrido.

Los otros dos hijos menores de Alvarado también permanecen bajo resguardo de familiares y enfrentan cambios derivados de la situación de incertidumbre que atraviesa la familia.

De acuerdo con la Fiscalía, uno de los hermanos había permanecido anteriormente en un centro de rehabilitación, aunque se descarta que fuera por consumo de drogas.

Las autoridades también confirmaron que los jóvenes no se encontraban bajo el influjo de drogas al momento del ataque.

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