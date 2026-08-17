Rector de la UTNC destaca respaldo de Gabriel Elizondo a la educación y a los jóvenes

Saldaña Infante reconoció al legislador como un hombre trabajador y comprometido con Coahuila, destacando además su origen en la región de los Cinco Manantiales, lo que otorga un significado especial a su presencia en la universidad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), Marco Antonio Saldaña Infante, dio la bienvenida al senador Gabriel Elizondo durante su visita a la institución, y subrayó su trayectoria, cercanía con la juventud y disposición para gestionar apoyos en beneficio de la comunidad universitaria.

En su mensaje, el rector expresó su respaldo a la encomienda que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha confiado a Elizondo y manifestó su confianza en que, desde su responsabilidad, continuará impulsando acciones que fortalezcan la estrategia social Mejora Coahuila y beneficien directamente a los jóvenes.

“Gabriel es un amigo de los jóvenes, una persona trabajadora y echada para adelante, un ejemplo para muchos de nosotros”, afirmó Saldaña Infante al recibirlo en la UTNC.

El rector agradeció al Gobierno del Estado por los estímulos económicos destinados a los estudiantes, al considerar que estos apoyos son clave para que los jóvenes continúen su preparación académica y accedan a mejores oportunidades.

“Jóvenes, aprovechen la educación; siempre será la principal llave para salir adelante. Aprovechen estos estímulos que el gobernador les otorga”, exhortó ante la comunidad universitaria.

Finalmente, Saldaña Infante expresó su confianza en que la gestión de Gabriel Elizondo permitirá fortalecer los apoyos para la UTNC, particularmente en beneficio de los estudiantes y de los proyectos educativos de la institución. Reiteró que las puertas de la universidad estarán abiertas para el senador y para las autoridades estatales, con el llamado a seguir trabajando de manera coordinada en favor de la educación y las oportunidades para la juventud de la Región Norte.