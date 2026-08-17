Rector de la UTNC destaca respaldo de Gabriel Elizondo a la educación y a los jóvenes

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Rector de la UTNC destaca respaldo de Gabriel Elizondo a la educación y a los jóvenes
    Marco Antonio Saldaña Infante recibió al senador Gabriel Elizondo durante su visita a la UTNC. JOSUÉ RDZ.

El rector de la UTNC destacó la trayectoria de Gabriel Elizondo y confió en que su gestión permitirá fortalecer los apoyos para estudiantes y proyectos educativos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), Marco Antonio Saldaña Infante, dio la bienvenida al senador Gabriel Elizondo durante su visita a la institución, y subrayó su trayectoria, cercanía con la juventud y disposición para gestionar apoyos en beneficio de la comunidad universitaria.

Saldaña Infante reconoció al legislador como un hombre trabajador y comprometido con Coahuila, destacando además su origen en la región de los Cinco Manantiales, lo que otorga un significado especial a su presencia en la universidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alcohol-y-velocidad-dejan-saldo-rojo-durante-el-fin-de-semana-en-saltillo-FA22883798

En su mensaje, el rector expresó su respaldo a la encomienda que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha confiado a Elizondo y manifestó su confianza en que, desde su responsabilidad, continuará impulsando acciones que fortalezcan la estrategia social Mejora Coahuila y beneficien directamente a los jóvenes.

“Gabriel es un amigo de los jóvenes, una persona trabajadora y echada para adelante, un ejemplo para muchos de nosotros”, afirmó Saldaña Infante al recibirlo en la UTNC.

El rector agradeció al Gobierno del Estado por los estímulos económicos destinados a los estudiantes, al considerar que estos apoyos son clave para que los jóvenes continúen su preparación académica y accedan a mejores oportunidades.

“Jóvenes, aprovechen la educación; siempre será la principal llave para salir adelante. Aprovechen estos estímulos que el gobernador les otorga”, exhortó ante la comunidad universitaria.

Finalmente, Saldaña Infante expresó su confianza en que la gestión de Gabriel Elizondo permitirá fortalecer los apoyos para la UTNC, particularmente en beneficio de los estudiantes y de los proyectos educativos de la institución. Reiteró que las puertas de la universidad estarán abiertas para el senador y para las autoridades estatales, con el llamado a seguir trabajando de manera coordinada en favor de la educación y las oportunidades para la juventud de la Región Norte.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Senado De la República

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Custodios de su propia tierra

Custodios de su propia tierra
Protección soberana a la 4T

Protección soberana a la 4T
true

¿De qué me perdí...? (I)

Francisco Monteverde, el saltillense que doma un gigante en el aire

Francisco Monteverde, el saltillense que doma un gigante en el aire
Un mensaje anónimo aportó información que ayudó a las autoridades a ubicarla.

Tras mensaje anónimo, localizan a Aline Naomi, niña de 12 años desaparecida en Múzquiz

E título en la Serie Mundial Carl Ripken Jr, representa un nuevo motivo de orgullo para Hermosillo y el béisbol mexicano infantil.

¡Pequeños campeones! México conquista la Serie Mundial Cal Ripken Sub-12
El primer ministro británico, Andy Burnham (en el centro), intercambió varios mensajes con una persona que afirmaba ser la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, antes de darse cuenta de que estaba hablando con un impostor.

Alerta de seguridad en Londres: Primer ministro británico intercambió mensajes con un impostor que se hacía pasar por la jefa de gabinete de Trump
Estos ejercicios representan un gasto elevado y que, además, transmiten un mensaje que considera innecesariamente hostil hacia Corea del Norte.

Trump ordena al Pentágono que reduzca los ejercicios militares con Corea del Sur