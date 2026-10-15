Recupera la industria local empleos en Piedras Negras: Canacintra

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Piedras Negras
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    Recupera la industria local empleos en Piedras Negras: Canacintra
    Las maquiladoras de Piedras Negras comienzan a recuperar pedidos, reactivar turnos y abrir nuevas oportunidades de empleo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La recuperación de pedidos impulsa la reactivación de líneas de producción y nuevas contrataciones en las maquiladoras de Piedras Negras, pese a los recortes recientes de personal

PIEDRAS NEGRAS.- La recuperación en el volumen de pedidos para las empresas maquiladoras de Piedras Negras ha comenzado a dinamizar la economía local mediante la reactivación de líneas de producción, el restablecimiento de terceros turnos y la apertura de nuevas contrataciones.

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Así lo informó Pablo Rafael Covarrubias, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en esta frontera, quien subrayó que los recientes reajustes de personal no representan un colapso del sector.

El dirigente empresarial reconoció que se han registrado recortes de entre 800 y 900 trabajadores —una cifra relevante dentro de un universo de 6 mil a 8 mil empleos directos en el sector—, pero aclaró que estas bajas responden a fluctuaciones del mercado y no a una crisis financiera de las plantas.

Covarrubias explicó que plantas que habían reducido su operatividad de tres a dos turnos han comenzado a recuperar clientes y demanda, lo que les permite restablecer jornadas completas y contratar nuevo personal.

Respecto a la rotación de personal, el líder de Canacintra aseguró que la tasa se mantiene bajo control. Al comparar el panorama local con el de otras ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez —caracterizadas por una alta movilidad laboral—, atribuyó la estabilidad de Piedras Negras a la madurez de la mano de obra, así como a la disposición de sindicatos y empresarios para afrontar periodos de contracción económica.

Finalmente, recordó que los picos de rotación suelen presentarse durante rachas de producción extraordinaria, cuando la competencia por talento impulsa mejores salarios u ofertas de ubicación. Sin embargo, al normalizarse la demanda, la movilidad laboral tiende a estabilizarse. Por ello, reiteró que la industria local atraviesa una etapa de recuperación paulatina dentro de los ciclos habituales del mercado.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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