Refuerzan campaña de prevención contra rickettsia en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 16 marzo 2026
    Refuerzan campaña de prevención contra rickettsia en Piedras Negras
    La SS en Coahuila, intensificó las campañas de prevención contra la rickettsia, enfocándose en el cuidado de las mascotas. Archivo

La Secretaría de Salud difunde recomendaciones a través de redes sociales para promover el cuidado de mascotas y reducir riesgos de contagio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Secretaría de Salud de Coahuila reforzó sus campañas de prevención contra la rickettsia mediante la difusión de información en redes sociales, con énfasis en el cuidado de mascotas y en las condiciones de convivencia dentro de los hogares.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso González, informó que estas acciones buscan fortalecer las medidas preventivas entre la población, ya que la mayoría de los casos registrados están relacionados con la convivencia con animales domésticos.

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Explicó que entre el 95 y 97 por ciento de los casos documentados presentan antecedentes epidemiológicos vinculados con mascotas, particularmente cuando no reciben los cuidados adecuados.

“La falta de vacunación, desparasitación y baños adecuados en las mascotas representa un riesgo directo para la salud de las familias”, puntualizó.

El funcionario señaló que actualmente muchas mascotas forman parte del entorno cotidiano dentro de los hogares, lo que incrementa el riesgo de exposición cuando no se aplican medidas básicas de higiene y control de parásitos.

¿QUÉ ES LA RICKETTSIA Y CÓMO SE TRANSMITE?

La rickettsia es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por garrapatas, pulgas y piojos, vectores que suelen encontrarse en animales domésticos.

El contagio ocurre cuando una persona es picada por una garrapata infectada, lo que puede provocar síntomas como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, erupciones en la piel, dolor muscular, náuseas y malestar general. El periodo de incubación suele oscilar entre tres y 14 días.

$!Según algunos reportes, la tasa de mortalidad por rickettsia en México oscila entre el 31 y 50%.
Según algunos reportes, la tasa de mortalidad por rickettsia en México oscila entre el 31 y 50%. CORTESÍA

En Coahuila se han registrado casos recientes de esta enfermedad. Tan sólo en marzo se reportó la muerte de una mujer por rickettsia en Monclova, además de investigarse un posible caso en un menor en Torreón, cuyos resultados están en análisis.

Ante este panorama, autoridades sanitarias insistieron en la importancia de mantener desparasitadas a las mascotas, revisar la presencia de garrapatas y reforzar las medidas de higiene en los hogares para prevenir contagios.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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