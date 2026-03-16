Refuerzan campaña de prevención contra rickettsia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Secretaría de Salud de Coahuila reforzó sus campañas de prevención contra la rickettsia mediante la difusión de información en redes sociales, con énfasis en el cuidado de mascotas y en las condiciones de convivencia dentro de los hogares.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso González, informó que estas acciones buscan fortalecer las medidas preventivas entre la población, ya que la mayoría de los casos registrados están relacionados con la convivencia con animales domésticos.

TE PUEDE INTERESAR: Pentatlón encabeza jornada de limpieza en el Río Monclova

Explicó que entre el 95 y 97 por ciento de los casos documentados presentan antecedentes epidemiológicos vinculados con mascotas, particularmente cuando no reciben los cuidados adecuados.

“La falta de vacunación, desparasitación y baños adecuados en las mascotas representa un riesgo directo para la salud de las familias”, puntualizó.

El funcionario señaló que actualmente muchas mascotas forman parte del entorno cotidiano dentro de los hogares, lo que incrementa el riesgo de exposición cuando no se aplican medidas básicas de higiene y control de parásitos.

¿QUÉ ES LA RICKETTSIA Y CÓMO SE TRANSMITE?

La rickettsia es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por garrapatas, pulgas y piojos, vectores que suelen encontrarse en animales domésticos.

El contagio ocurre cuando una persona es picada por una garrapata infectada, lo que puede provocar síntomas como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, erupciones en la piel, dolor muscular, náuseas y malestar general. El periodo de incubación suele oscilar entre tres y 14 días.