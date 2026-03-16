Pentatlón encabeza jornada de limpieza en el Río Monclova

Integrantes del Pentatlón Monclova realizaron este fin de semana una jornada de limpieza en el cauce del Río Monclova, donde lograron retirar una importante cantidad de basura acumulada en el lugar.

En la actividad participaron más de 40 ciudadanos que se sumaron al esfuerzo para mejorar las condiciones del río, en lo que representó la primera jornada de este tipo realizada durante el 2026.

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Los voluntarios trabajaron durante la mañana en la recolección de residuos sólidos que se encontraban tanto dentro del agua como en las orillas del cauce. Debido a las altas temperaturas, las labores se realizaron durante cerca de dos horas antes de concluir poco antes del mediodía.