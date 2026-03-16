Pentatlón encabeza jornada de limpieza en el Río Monclova

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Monclova
/ 16 marzo 2026
    Pentatlón encabeza jornada de limpieza en el Río Monclova
    Fue la primera jornada de limpieza de este tipo realizada durante 2026. CORTESÍA

Más de 40 ciudadanos se sumaron al esfuerzo para mejorar las condiciones del río.

Integrantes del Pentatlón Monclova realizaron este fin de semana una jornada de limpieza en el cauce del Río Monclova, donde lograron retirar una importante cantidad de basura acumulada en el lugar.

En la actividad participaron más de 40 ciudadanos que se sumaron al esfuerzo para mejorar las condiciones del río, en lo que representó la primera jornada de este tipo realizada durante el 2026.

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Los voluntarios trabajaron durante la mañana en la recolección de residuos sólidos que se encontraban tanto dentro del agua como en las orillas del cauce. Debido a las altas temperaturas, las labores se realizaron durante cerca de dos horas antes de concluir poco antes del mediodía.

$!Los voluntarios trabajaron cerca de dos horas por la mañana, debido a las altas temperaturas, concluyendo antes del mediodía.
Los voluntarios trabajaron cerca de dos horas por la mañana, debido a las altas temperaturas, concluyendo antes del mediodía. CORTESÍA

Entre los objetos retirados se encontraron llantas, basura doméstica, un sillón viejo y diversas piezas metálicas, incluso parte de un motor de automóvil.

La cantidad de desperdicios fue tal que lograron llenar en dos ocasiones la caja de una camioneta con todo el material recolectado.

Además de la limpieza, los participantes también aprovecharon la jornada para revisar el estado de árboles que habían sido plantados en meses anteriores y realizar nuevas acciones de reforestación en el área.

Con estas actividades, los organizadores buscan contribuir al rescate del Río Monclova y fomentar entre la ciudadanía una mayor conciencia sobre la importancia de evitar arrojar basura en este espacio natural.

Finalmente, agradecieron a todas las personas que se sumaron a la jornada y destacaron la importancia de continuar realizando este tipo de acciones para conservar el entorno.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

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