Desde Piedras Negras, alertan sobre medicamentos para control de la obesidad

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Piedras Negras
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    Desde Piedras Negras, alertan sobre medicamentos para control de la obesidad
    La Jurisdicción Sanitaria 01 recordó que los tratamientos farmacológicos para la obesidad deben indicarse de manera individual y bajo supervisión médica. ARCHIVO

La Jurisdicción Sanitaria 01 exhorta a evitar la automedicación y acudir con especialistas para recibir un tratamiento adecuado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Número 01 reiteró el llamado a la población para hacer un uso responsable de los medicamentos destinados al control de la obesidad y enfatizó que su consumo debe realizarse únicamente bajo supervisión médica especializada.

La nutrióloga de la dependencia, Mariana Valdez Moreno, explicó que existen fármacos avalados y regulados por las autoridades sanitarias; sin embargo, advirtió que no deben utilizarse sin una valoración clínica previa ni por recomendación de personas sin formación médica.

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Señaló que uno de los principales riesgos es la automedicación, ya que puede derivar en complicaciones de salud o en tratamientos inadecuados para las necesidades particulares de cada paciente.

La especialista añadió que los medicamentos para tratar la obesidad deben ser prescritos por profesionales con la preparación necesaria, debido a que no todos los médicos cuentan con la especialización requerida para atender este padecimiento.

Asimismo, recomendó adquirir estos productos únicamente en instituciones o establecimientos autorizados, con el propósito de garantizar su autenticidad y evitar el consumo de medicamentos de procedencia dudosa.

La Jurisdicción Sanitaria insistió en que cada paciente requiere una evaluación individualizada, por lo que los tratamientos deben ajustarse a las condiciones específicas de cada caso y no seguir recomendaciones generales.

Finalmente, la dependencia reiteró la importancia de acudir con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico, a fin de prevenir riesgos y proteger la salud de la población.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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