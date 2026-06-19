Desde Piedras Negras, alertan sobre medicamentos para control de la obesidad
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La Jurisdicción Sanitaria 01 exhorta a evitar la automedicación y acudir con especialistas para recibir un tratamiento adecuado
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Número 01 reiteró el llamado a la población para hacer un uso responsable de los medicamentos destinados al control de la obesidad y enfatizó que su consumo debe realizarse únicamente bajo supervisión médica especializada.
La nutrióloga de la dependencia, Mariana Valdez Moreno, explicó que existen fármacos avalados y regulados por las autoridades sanitarias; sin embargo, advirtió que no deben utilizarse sin una valoración clínica previa ni por recomendación de personas sin formación médica.
Señaló que uno de los principales riesgos es la automedicación, ya que puede derivar en complicaciones de salud o en tratamientos inadecuados para las necesidades particulares de cada paciente.
La especialista añadió que los medicamentos para tratar la obesidad deben ser prescritos por profesionales con la preparación necesaria, debido a que no todos los médicos cuentan con la especialización requerida para atender este padecimiento.
Asimismo, recomendó adquirir estos productos únicamente en instituciones o establecimientos autorizados, con el propósito de garantizar su autenticidad y evitar el consumo de medicamentos de procedencia dudosa.
La Jurisdicción Sanitaria insistió en que cada paciente requiere una evaluación individualizada, por lo que los tratamientos deben ajustarse a las condiciones específicas de cada caso y no seguir recomendaciones generales.
Finalmente, la dependencia reiteró la importancia de acudir con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico, a fin de prevenir riesgos y proteger la salud de la población.