Desde Piedras Negras, alertan sobre medicamentos para control de la obesidad

La nutrióloga de la dependencia, Mariana Valdez Moreno, explicó que existen fármacos avalados y regulados por las autoridades sanitarias; sin embargo, advirtió que no deben utilizarse sin una valoración clínica previa ni por recomendación de personas sin formación médica.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Número 01 reiteró el llamado a la población para hacer un uso responsable de los medicamentos destinados al control de la obesidad y enfatizó que su consumo debe realizarse únicamente bajo supervisión médica especializada.

Señaló que uno de los principales riesgos es la automedicación, ya que puede derivar en complicaciones de salud o en tratamientos inadecuados para las necesidades particulares de cada paciente.

La especialista añadió que los medicamentos para tratar la obesidad deben ser prescritos por profesionales con la preparación necesaria, debido a que no todos los médicos cuentan con la especialización requerida para atender este padecimiento.

Asimismo, recomendó adquirir estos productos únicamente en instituciones o establecimientos autorizados, con el propósito de garantizar su autenticidad y evitar el consumo de medicamentos de procedencia dudosa.

La Jurisdicción Sanitaria insistió en que cada paciente requiere una evaluación individualizada, por lo que los tratamientos deben ajustarse a las condiciones específicas de cada caso y no seguir recomendaciones generales.

Finalmente, la dependencia reiteró la importancia de acudir con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico, a fin de prevenir riesgos y proteger la salud de la población.