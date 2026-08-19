Refuerzan prevención sanitaria ante presencia de mosquitos en Jiménez, Coahuila

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    Refuerzan prevención sanitaria ante presencia de mosquitos en Jiménez, Coahuila
    Autoridades municipales y sanitarias de Jiménez, Coahuila, coordinan trabajos para eliminar posibles criaderos y reducir riesgos para la población. CORTESÍA

El comité municipal de salud revisó las acciones de descacharrización que se realizan antes de iniciar las labores de fumigación

JIMÉNEZ, COAH.- Autoridades municipales y sanitarias de Jiménez, Coahuila, reforzaron las medidas preventivas contra enfermedades transmitidas por mosquitos, durante una sesión de trabajo del Comité Municipal de Salud, en la que se revisaron las acciones de descacharrización que se desarrollan previo a las labores de fumigación.

La reunión fue encabezada por el doctor Guillermo García, de la Jurisdicción Sanitaria 02, quien analizó junto con representantes del Ayuntamiento la estrategia para reducir los sitios que pueden convertirse en criaderos de mosquitos.

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Durante el encuentro se abordaron también medidas relacionadas con la prevención del paludismo y la importancia de mantener vigilancia sanitaria en el municipio.

Las autoridades señalaron que la eliminación de recipientes, llantas, cacharros y otros objetos capaces de acumular agua constituye una de las principales acciones antes de realizar la fumigación.

En la sesión participaron los regidores Alma Rosa Sánchez y José Ángel Botello, además del secretario del Ayuntamiento, Rubén Muñiz, y directores de distintas áreas de la Administración Municipal.

Las labores forman parte de una estrategia coordinada entre el municipio y la Secretaría de Salud para disminuir la presencia de mosquitos y prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya, además de mantener vigilancia sobre otros padecimientos transmitidos por vectores.

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En mayo pasado, Jiménez ya había realizado jornadas de descacharrización y fumigación con participación de personal sanitario. En esta nueva etapa, el retiro de objetos que puedan almacenar agua se plantea como paso previo a la aplicación de insecticida en los sectores que sean considerados prioritarios.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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