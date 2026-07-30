Rehabilitan en Piedras Negras la Pirámide de la Plaza de las Culturas para frenar su deterioro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Piedras Negras puso en marcha una intervención integral en la Pirámide de la Plaza de las Culturas con el propósito de detener el deterioro que ha sufrido el inmueble a causa de filtraciones de agua y garantizar la conservación de uno de los espacios turísticos y culturales más representativos de la ciudad. El director de Obras Públicas, Gibrán González, informó que los trabajos se concentran en la impermeabilización especializada de la estructura, un procedimiento que requiere materiales transparentes para proteger la superficie sin alterar el diseño arquitectónico que distingue al edificio. Debido a sus características, no es posible utilizar productos convencionales, ya que modificarían la apariencia del recinto.

El funcionario explicó que las filtraciones acumuladas durante varios años provocaron daños importantes en distintas áreas del inmueble, situación que obligó al municipio a emprender una rehabilitación de mayor alcance en comparación con otros edificios que conforman el complejo cultural. Como parte del proyecto también se realizan trabajos en el interior de la pirámide, donde cuadrillas rehabilitan plafones afectados por la humedad y adecuan nuevos espacios para mejorar la funcionalidad del recinto y ofrecer instalaciones en mejores condiciones para visitantes y actividades culturales. De acuerdo con Obras Públicas, el deterioro se agravó debido a la dificultad para conseguir el impermeabilizante especializado que exige este tipo de construcción, lo que durante varios años impidió realizar el mantenimiento preventivo necesario para proteger la estructura. La Plaza de las Culturas es uno de los principales atractivos turísticos de Piedras Negras y un espacio utilizado para actividades artísticas, exposiciones, ceremonias cívicas y eventos culturales, por lo que la conservación de sus edificios representa una prioridad para la administración municipal.

Gibrán González adelantó que la estrategia de mantenimiento no se limitará a la pirámide. En las próximas etapas también serán intervenidos los demás inmuebles que integran el complejo, donde se aplicarán trabajos preventivos de impermeabilización y rehabilitación para evitar nuevas filtraciones, proteger plafones y reducir daños estructurales derivados de la humedad.