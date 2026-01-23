Rentas bajan por alta disponibilidad de inmuebles en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 23 enero 2026
    Rentas bajan por alta disponibilidad de inmuebles en Piedras Negras
    El incremento de casas y departamentos disponibles ha impactado directamente en el costo de las rentas. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Aumento en la oferta de viviendas obliga a propietarios a flexibilizar precios, señala agente inmobiliaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector inmobiliario registra un inicio de año con ajustes importantes, principalmente en el mercado de rentas, derivado de un incremento significativo en la oferta de viviendas disponibles, informó la agente inmobiliaria Rosy Alvarado.

La especialista explicó que este panorama fue uno de los principales puntos abordados durante una reunión binacional entre profesionales inmobiliarios de Eagle Pass y Piedras Negras, en la que se compartieron diagnósticos y experiencias sobre el comportamiento del mercado a ambos lados de la frontera.

Durante el encuentro, coincidieron en que actualmente existe un alto inventario de casas y departamentos en renta, una situación que no se había presentado con la misma intensidad en años anteriores y que ha generado una disminución generalizada en los precios de arrendamiento.

$!El sector inmobiliario atraviesa un inicio de año con ajustes importantes, principalmente en el mercado de rentas, dijo Rosy Alvarado.
El sector inmobiliario atraviesa un inicio de año con ajustes importantes, principalmente en el mercado de rentas, dijo Rosy Alvarado. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Alvarado señaló que esta tendencia no surgió de manera repentina en el arranque de 2026, sino que comenzó a observarse desde el año pasado, cuando los valores empezaron a ajustarse de forma gradual ante el aumento de la oferta y un mercado más cauteloso.

Indicó que prácticamente todas las inmobiliarias participantes reportan una mayor disponibilidad de inmuebles en renta, lo que ha obligado a los propietarios a flexibilizar precios y condiciones para lograr colocar sus propiedades.

Respecto al impacto de la situación económica actual, la agente inmobiliaria precisó que el comportamiento del mercado responde a factores acumulados en meses previos, por lo que el ajuste ha sido progresivo.

En cuanto a la compraventa de inmuebles, comentó que el sector se mantiene más estable, aunque con un ritmo moderado, ya que compradores e inversionistas analizan con mayor cautela antes de tomar decisiones, especialmente ante un entorno económico cambiante.

Finalmente, Rosy Alvarado destacó la importancia de las reuniones binacionales, al permitir una visión regional más clara, anticipar tendencias y diseñar estrategias conjuntas para enfrentar los retos del mercado inmobiliario en la zona fronteriza.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

