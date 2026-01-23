Rentas bajan por alta disponibilidad de inmuebles en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector inmobiliario registra un inicio de año con ajustes importantes, principalmente en el mercado de rentas, derivado de un incremento significativo en la oferta de viviendas disponibles, informó la agente inmobiliaria Rosy Alvarado.

La especialista explicó que este panorama fue uno de los principales puntos abordados durante una reunión binacional entre profesionales inmobiliarios de Eagle Pass y Piedras Negras, en la que se compartieron diagnósticos y experiencias sobre el comportamiento del mercado a ambos lados de la frontera.

Durante el encuentro, coincidieron en que actualmente existe un alto inventario de casas y departamentos en renta, una situación que no se había presentado con la misma intensidad en años anteriores y que ha generado una disminución generalizada en los precios de arrendamiento.