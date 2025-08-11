Rescatan a cuatro perros en estado crítico tras denuncia ciudadana en Piedras Negras
El propietario del inmueble enfrentará sanciones conforme al reglamento municipal por presunto maltrato animal
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo conjunto entre la Policía Municipal, Bienestar Animal, Protección Civil, Bomberos e inspectores municipales de Piedras Negras permitió rescatar a cuatro perros que se encontraban en condiciones deplorables dentro de un domicilio deshabitado.
La intervención se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana recibida por plataformas digitales, en la que se alertaba sobre animales en aparente situación de abandono. El reporte señalaba un inmueble ubicado en la Avenida Juan Pablo II, colonia Año 2000, donde se encontraban tres perros de la raza pitbull —dos machos y una hembra—, además de un cachorro schnauzer.
Al llegar, las autoridades constataron que el lugar estaba en malas condiciones, sin rastro de alimentos o agua para los animales, lo que había provocado un alto grado de desnutrición. Personal de la Unidad Canina, encabezado por Néstor Ruiz, documentó en video la entrada y salida del domicilio para dar fe de la actuación y garantizar la transparencia del procedimiento.
Los cuatro perros fueron trasladados de inmediato al Centro de Bienestar y Rescate Animal para recibir atención veterinaria y comenzar su proceso de rehabilitación. La expectativa es que, una vez recuperados, puedan ser dados en adopción.
El director de Ecología e Imagen Urbana, Alexis González Beltrán, informó que el propietario del inmueble enfrentará la sanción correspondiente conforme al reglamento municipal. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir reportando casos de maltrato animal y contribuir a la protección de especies domésticas.
El caso fue turnado al Ministerio Público especializado para continuar con las acciones legales. Las autoridades locales destacaron que este tipo de operativos refuerzan el compromiso del gobierno municipal de atender reportes ciudadanos y fomentar una cultura de cuidado y respeto hacia los animales.