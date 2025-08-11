Rescatan a cuatro perros en estado crítico tras denuncia ciudadana en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo conjunto entre la Policía Municipal, Bienestar Animal, Protección Civil, Bomberos e inspectores municipales de Piedras Negras permitió rescatar a cuatro perros que se encontraban en condiciones deplorables dentro de un domicilio deshabitado.

La intervención se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana recibida por plataformas digitales, en la que se alertaba sobre animales en aparente situación de abandono. El reporte señalaba un inmueble ubicado en la Avenida Juan Pablo II, colonia Año 2000, donde se encontraban tres perros de la raza pitbull —dos machos y una hembra—, además de un cachorro schnauzer.

