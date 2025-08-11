Investigan muerte de adulta mayor por posible golpe de calor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer de la tercera edad perdió la vida la tarde del domingo en la colonia Central de Piedras Negras, presuntamente a consecuencia de un golpe de calor. La Fiscalía General de Justicia de Coahuila inició una carpeta de investigación para confirmar las causas del deceso.

El incidente se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Fortuna, donde la señora Belén ¨N¨, de 95 años, se encontraba cuando, de forma repentina, se desvaneció. Vecinos y familiares solicitaron auxilio de inmediato.

TE PUEDE INTERESAR: Muere joven motociclista y otro queda grave en accidente en Frontera; presuntamente ebrios

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y revisaron a la mujer, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Testigos mencionaron que las altas temperaturas podrían haber provocado el golpe de calor que terminó con su vida.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila aseguraron la zona y recabaron información para la investigación. Posteriormente, ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley. El examen permitirá determinar con certeza si la causa fue un golpe de calor, como apuntan las versiones preliminares.

La muerte de la señora se suma a la preocupación por las condiciones climáticas extremas que afectan la región, donde las temperaturas elevadas pueden representar un riesgo mortal, especialmente para personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas.

SÍNTOMAS Y MEDIDAS ANTE UN GOLPE DE CALOR

Síntomas: dolor de cabeza intenso, piel enrojecida y caliente, pulso acelerado, confusión, mareos, náuseas y, en casos graves, pérdida del conocimiento.

Qué hacer: trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado, hidratarla con agua, colocar paños fríos en la cabeza, cuello y axilas, y solicitar atención médica inmediata. No se recomienda dar bebidas alcohólicas o con alto contenido de azúcar.

(Con información de medios locales)