Resuelven inhabilitación de exgerente de SIMAS Piedras Negras por un año; Menera impugna sanción

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Contraloría Municipal de Piedras Negras resolvió inhabilitar por un año al exgerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra, tras determinar la existencia de responsabilidad administrativa derivada de presuntas irregularidades detectadas durante su gestión. La resolución también fue notificada a otro exfuncionario del organismo operador del agua identificado como Gilberto, quien laboró en el SIMAS durante la misma administración.

Lorenzo Menera Sierra manifestó su inconformidad con la sanción impuesta y confirmó que recurrirá a las instancias judiciales para impugnar la resolución. El exgerente informó que ya presentó un recurso de inconformidad ante la propia Contraloría Municipal, mecanismo previsto en la legislación administrativa, y adelantó que posteriormente acudirá a las instancias estatales correspondientes para continuar con su defensa legal. Señaló que buscará la protección de la justicia federal mediante la promoción de un juicio de amparo. Menera Sierra sostuvo que las actas administrativas utilizadas para sustentar la sanción no corresponden a faltas graves y cuestionó la magnitud de la medida aplicada.

“Si hubieran sido cosas graves, como un robo o un faltante de uno, dos o tres millones, hasta se los aplaudo”, expresó Menera. El exfuncionario aseguró que agotará todos los recursos legales disponibles para revertir la inhabilitación, mientras la resolución administrativa sigue su curso conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

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