Retrasos en cruces generan crisis en Piedras Negras; transportistas descartan paro

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 17 abril 2026
    Retrasos en cruces generan crisis en Piedras Negras; transportistas descartan paro
    El sector del transporte de carga mantiene la apuesta por el diálogo ante la problemática en los cruces hacia Estados Unidos. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Filas de hasta 13 kilómetros y desvío de operaciones afectan competitividad y tiempos de entrega

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Transportistas en la región alertaron sobre una situación crítica en los cruces fronterizos de carga en Piedras Negras, debido a retrasos en la operación aduanera que ya impactan la competitividad y el cumplimiento de entregas.

El vocero del sector, Manuel González Bernal, descartó que exista una convocatoria a paro en Piedras Negras y reiteró que se mantiene la apuesta por el diálogo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/reactivan-mercaditos-mejora-en-colonias-de-piedras-negras-tras-semana-santa-BL20093662

Advirtió que la problemática ha escalado en las últimas semanas, con afectaciones directas a empresas exportadoras y operadores.

De acuerdo con sus estimaciones, diariamente se realizan alrededor de mil 600 operaciones aduaneras de camiones. Sin embargo, entre 600 y 900 unidades han optado por utilizar el puente internacional de Ciudad Acuña, ante las largas filas en Piedras Negras.

La ruta fiscal en esta ciudad alcanza hasta 13 kilómetros de longitud, lo que refleja la magnitud del problema.

González Bernal señaló que los retrasos han provocado pérdidas millonarias y condiciones “infrahumanas” para los operadores, quienes permanecen horas en espera para cruzar hacia Eagle Pass.

Además, indicó que las empresas han visto comprometidos sus esquemas de entrega “justo a tiempo”, lo que afecta compromisos comerciales con clientes nacionales e internacionales.

Ante este panorama, informó que el próximo miércoles se buscará sostener una reunión con autoridades de Piedras Negras y Eagle Pass, así como con directivos de la aduana estadounidense, para encontrar soluciones conjuntas.

Finalmente, reiteró que el sector mantiene su disposición al diálogo para atender una problemática que impacta de forma directa en la economía fronteriza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cruce Fronterizo
transportistas
CRISIS

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fracking a las Afores

Fracking a las Afores
true

Sheinbaum: Miedo a los abucheos en el Azteca

true

POLITICÓN: Evita Marcelo Ebrard asumir responsabilidad con explicaciones ‘buena ondita’
El hombre, identificado como Francisco, de 62 años, fue encontrado a bordo de un automóvil Chevrolet luego de presentar un malestar repentino al salir de su negocio.

Muere adulto mayor al salir de su negocio en el centro de Saltillo
La intervención de los oficiales permitió controlar la situación y garantizar la integridad del joven, quien fue retirado del puente y puesto bajo resguardo.

Saltillo: policías rescatan a joven que intentaba lanzarse al vacío desde un puente
La apuesta internacional de los Saraperos de Saltillo en 2026 incluyó talento japonés en el pitcheo, con Kazuki Yabuta, Shoh Ishikawa y Yoshitaka Nanmoku dentro del proyecto final de la Nave Verde.

Legión Nipona en la Nave Verde: Los tres pitchers japoneses que buscarán el título con Saraperos de Saltillo en 2026
En miles de laboratorios improvisados en la selva, los trabajadores muelen hojas de coca y las mezclan con productos químicos para crear pasta de cocaína que luego se destila en ladrillos.

Trump quiere detener el tráfico de drogas originado en Sudamérica. ¿Eso es posible?
Donald Trump, visto a través de la valla metálica de un evento de la UFC, un reflejo de su aislamiento político y la presión creciente que enfrenta.

Memes de Jesús, amenazas, guerra en Irán: un retrato de Trump bajo presión