Retrasos en cruces generan crisis en Piedras Negras; transportistas descartan paro

El vocero del sector, Manuel González Bernal , descartó que exista una convocatoria a paro en Piedras Negras y reiteró que se mantiene la apuesta por el diálogo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Transportistas en la región alertaron sobre una situación crítica en los cruces fronterizos de carga en Piedras Negras , debido a retrasos en la operación aduanera que ya impactan la competitividad y el cumplimiento de entregas.

Advirtió que la problemática ha escalado en las últimas semanas, con afectaciones directas a empresas exportadoras y operadores.

De acuerdo con sus estimaciones, diariamente se realizan alrededor de mil 600 operaciones aduaneras de camiones. Sin embargo, entre 600 y 900 unidades han optado por utilizar el puente internacional de Ciudad Acuña, ante las largas filas en Piedras Negras.

La ruta fiscal en esta ciudad alcanza hasta 13 kilómetros de longitud, lo que refleja la magnitud del problema.

González Bernal señaló que los retrasos han provocado pérdidas millonarias y condiciones “infrahumanas” para los operadores, quienes permanecen horas en espera para cruzar hacia Eagle Pass.

Además, indicó que las empresas han visto comprometidos sus esquemas de entrega “justo a tiempo”, lo que afecta compromisos comerciales con clientes nacionales e internacionales.

Ante este panorama, informó que el próximo miércoles se buscará sostener una reunión con autoridades de Piedras Negras y Eagle Pass, así como con directivos de la aduana estadounidense, para encontrar soluciones conjuntas.

Finalmente, reiteró que el sector mantiene su disposición al diálogo para atender una problemática que impacta de forma directa en la economía fronteriza.