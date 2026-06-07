Saraperos evita la barrida en extra innings y vence a Dorados para cerrar la serie en Saltillo

Los Saraperos de Saltillo rescataron el último juego de la serie ante los Dorados de Chihuahua al imponerse 5-4 en diez entradas, en un duelo que pasó de una sólida actuación monticular a una remontada dramática en la novena y una definición cardíaca en los episodios extras en el Estadio Francisco I. Madero. La Nave Verde parecía tener controlado el encuentro durante buena parte de la noche gracias a una destacada salida de Wilmer Font, quien mantuvo en blanco a la ofensiva visitante durante seis entradas. El derecho trabajó con autoridad, permitió únicamente cuatro imparables y recetó varios ponches clave para mantener a raya a una de las ofensivas más productivas de la Zona Norte.

Saraperos encontró la primera carrera del encuentro en la cuarta entrada. Luis Guillorme abrió el episodio con imparable y avanzó hasta la antesala gracias a un sencillo de Fernando Villegas. Posteriormente, José Lizárraga conectó un hit al jardín izquierdo que permitió a Guillorme cruzar el plato para el 1-0.

La ventaja aumentó en la séptima entrada. Fernando Villegas volvió a hacerse presente con un doblete al jardín central y avanzó a tercera gracias a un toque de sacrificio de Lizárraga. Un balk del lanzador Elian Leyva permitió que el jardinero saltillense anotara la segunda carrera del juego para colocar el marcador 2-0. Sin embargo, cuando parecía que Saraperos se encaminaba a una victoria relativamente tranquila, Dorados reaccionó en la octava entrada. Después de una pausa por condiciones del terreno, los visitantes aprovecharon un rally de cuatro carreras para darle la vuelta al encuentro. Andre Lipcius produjo las dos primeras con un doblete al jardín central, Brainer Bonaci agregó otra con un batazo de dos estaciones y Justin Connell impulsó una más para poner la pizarra 4-2 a favor de Chihuahua.

El golpe parecía definitivo para los locales, pero Saraperos respondió cuando más lo necesitaba. En la parte baja de la novena entrada, Luis Guillorme conectó sencillo y Fernando Villegas encendió el Francisco I. Madero al desaparecer la pelota por el jardín izquierdo para empatar el juego 4-4 con su tercer cuadrangular de la temporada. El encuentro se extendió a entradas extras y el relevo saltillense mantuvo vivas las esperanzas. Luis Frías, Jesús Cruz y el resto del bullpen evitaron que Dorados recuperara la ventaja, permitiendo que la ofensiva tuviera una última oportunidad. La definición llegó en la décima baja. Dairon Blanco abrió el episodio con doblete y avanzó hasta la antesala mediante un toque de sacrificio de Alex Mejía. Con la carrera de la victoria a 90 pies del plato, un lanzamiento descontrolado del relevista Braden Webb permitió que Blanco se desprendiera rumbo al home para anotar la carrera del triunfo y desatar la celebración en el diamante saltillense.

Con esta victoria, Saraperos evitó la barrida en casa y cortó la racha de Dorados, además de sumar un triunfo anímicamente importante después de haber perdido los dos primeros encuentros de la serie. La Nave Verde mostró capacidad de reacción en los momentos más complicados del partido y encontró recompensa a una noche en la que Wilmer Font brilló desde la loma y Fernando Villegas encabezó la ofensiva con un cuadrangular que mantuvo con vida a los locales antes del desenlace en extra innings.

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