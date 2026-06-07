Donald Trump no retirará sus tropas de Irán hasta lograr ‘completar’ la misión

NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene previsto retirar a los aproximadamente 50 mil soldados desplegados en el marco del conflicto contra Irán hasta que se haya alcanzado una “conclusión” definitiva en la región, asimismo aseguró que hay una alta probabilidad” de que sepa dónde está el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí.

El mandatario estadounidense rechazó que el contingente militar se encuentre en una situación de riesgo; “No considero que (las tropas) estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto”, afirmó Trump.

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Asimismo calificó de “insensato” un eventual repliegue en este momento porque quizás EE. UU. tenga “que utilizar” las tropas.

Trump dijo que Irán ‘no tiene otra opción’ que negociar con Washington, pero que no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son ‘fuertes y orgullosos’.

Por otro lado, aseguró que él y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, están en sintonía al cumplirse cien días del inicio de la guerra contra Irán, a pesar de mantener algunas discrepancias sobre la ofensiva militar de Israel en el Líbano.

“Hemos sido grandes camaradas. Hicimos un trabajo muy, muy importante con cierto país que no fue más que un problema durante 47 años. Discrepo con él en un par de cosas”, señaló el mandatario estadounidense.

Al ser cuestionado sobre si sus diferencias radican en los continuos bombardeos de Israel sobre territorio libanés, Trump precisó que le gustaría ver un “ataque más quirúrgico contra Hizbulá”.

Estas declaraciones se producen una semana después de que Trump admitiera sentirse “perturbado” con Netanyahu por los operativos militares de Israel en el Líbano, en un momento en que la Casa Blanca trabaja para alcanzar un acuerdo de paz con Irán.

HAY PISTAS SORBE PARADERO DEL LÍDER IRANÍ

El mandatario estadounidense analizó la sucesión en el poder en Teherán tras el estallido del conflicto armado y reveló que Mojtaba Jameneí se encuentra “bastante malherido” tras el ataque en el que murió su padre.

“Más joven, creo, y más racional. Herido; está bastante malherido. Así que hay una cierta valentía ahí”, señaló Trump al ser preguntado por las características del nuevo jefe del régimen islámico.

Mojtaba Jameneí, quien sucedió en el cargo a su padre, el ayatolá Alí Jameneí, no ha aparecido en público desde que sufrió heridas en el bombardeo israelí que acabó con la vida de su progenitor durante la primera jornada de las hostilidades.

No obstante, el republicano no dio detalles concretos, pero sugirió que los servicios de inteligencia de su país disponen de información precisa.

“No quiero decir si sé o no dónde está, pero hay una alta probabilidad de que sí lo sepa”. Y añadió que a Irán le “Quedan algunos misiles y algunos drones”.

“Diría que, en términos porcentuales, tal vez un 21-22% de sus misiles son misiles inteligentes, pero no es lo que era cuando atacamos por primera vez”, dijo Trump.