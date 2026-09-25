Rugirán motores: esperan a más de 3 mil motociclistas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de 3 mil motociclistas provenientes de diversas regiones de México y Estados Unidos se congregarán en Piedras Negras este 25 y 26 de septiembre. El evento tendrá como sede el Paseo del Río y prevé generar una importante derrama económica y actividad turística para la ciudad, informó Jaime Sainz, presidente del Club de Motociclistas local. El organizador destacó la respuesta a la convocatoria por parte de agrupaciones locales y foráneas. De Estados Unidos se contempla la llegada de contingentes procedentes de El Paso, Austin y San Antonio, Texas.

En tanto, la representación mexicana incluirá clubes de Mazatlán, Aguascalientes, Durango, Monterrey, La Laguna, San Luis Potosí y Querétaro, entre otras entidades. Sainz subrayó que el uso estratégico de las redes sociales fue clave para difundir la invitación y coordinar la logística con las distintas agrupaciones. Debido al número de confirmaciones registradas hasta el momento, la directiva del club confía en superar la asistencia de la edición anterior.

Más allá del atractivo recreativo y el intercambio cultural entre aficionados al motociclismo de ambos lados de la frontera, la concentración impulsará la actividad comercial de la ciudad durante el fin de semana, con beneficios para los sectores hotelero, restaurantero y de servicios. Las actividades se desarrollarán durante ambas jornadas en el Paseo del Río, donde se espera una importante afluencia de participantes y familias de la región.