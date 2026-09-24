UTNC e Instituto Tecnológico de Piedras Negras firman convenio para impulsar posgrados docentes

A través de esta alianza estratégica, los profesores de la UTNC podrán acceder a programas de maestría en modalidad en línea impartidos por el Tecnológico de Piedras Negras, permitiéndoles continuar con su formación avanzada sin interrumpir sus labores académicas y formativas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la calidad académica e impulsar el desarrollo profesional de su plantilla docente, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) y el Instituto Tecnológico de Piedras Negras (ITPN) concretaron la firma de un convenio de colaboración institucional.

Fortalecimiento de la calidad educativa: La profesionalización docente impacta de manera directa en las aulas, permitiendo la actualización constante de planes de estudio y el uso de metodologías de enseñanza con estándares avanzados.

Flexibilidad y continuidad laboral: Al ofrecer posgrados en modalidad en línea, el acuerdo facilita que los catedráticos combinen la preparación académica con sus responsabilidades docentes operativas.

Sinergia interinstitucional: La consolidación de lazos entre las dos instituciones de educación superior de mayor relevancia en la Región Norte de Coahuila optimiza recursos tecnológicos, humanos y académicos.

Impulso al desarrollo regional: Contar con un cuerpo docente con grado de maestría responde a las exigencias crecientes del sector productivo e industrial de la frontera, formando estudiantes mejor calificados para el mercado laboral.