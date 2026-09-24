Personas en situación de calle también podrán tramitar su credencial del INE

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Piedras Negras
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    Personas en situación de calle también podrán tramitar su credencial del INE
    Selene Montero, titular del Módulo de Credencialización del INE en Piedras Negras, informó sobre los mecanismos de atención para personas en situación de calle. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El INE cuenta con protocolos para facilitar la credencialización de personas en situación de calle y con discapacidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de garantizar la inclusión y el derecho a la identidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con mecanismos para que las personas en situación de calle puedan tramitar su credencial para votar, aun sin presentar un comprobante de domicilio convencional.

Así lo dio a conocer Selene Montero, titular del Módulo de Credencialización en esta ciudad, quien explicó que el organismo adaptó sus procedimientos para evitar que los ciudadanos queden excluidos del padrón electoral debido a sus condiciones de vida.

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La funcionaria detalló que los interesados pueden acudir directamente a cualquier Módulo de Atención Ciudadana (MAC), donde se les brindará orientación sobre los protocolos establecidos para acreditar su condición y completar el trámite.

Montero enfatizó que la credencial del INE no solo permite ejercer el voto en los procesos electorales, sino que constituye la principal identificación oficial para realizar trámites ante instituciones públicas y privadas.

En el mismo contexto de accesibilidad, la titular del módulo recordó que el INE ofrece atención domiciliaria a personas con discapacidades que les impidan trasladarse.

Explicó que, con base en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los familiares o representantes pueden solicitar que un módulo itinerante acuda directamente al hogar del ciudadano para tomar sus datos y fotografías.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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