Ruta Fiscal impulsará la competitividad de la Aduana de Piedras Negras

Piedras Negras
/ 12 febrero 2026
    Ruta Fiscal impulsará la competitividad de la Aduana de Piedras Negras
    María de los Ángeles Hernández Rodríguez, (izq) presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras. CORTESÍA

La nueva infraestructura agiliza cruces, reduce costos y posiciona a la frontera como alternativa frente a otras aduanas del país

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La consolidación de la Ruta Fiscal representa un paso clave para fortalecer el comercio exterior e interior de la región norte de Coahuila, al permitir un flujo más ágil y ordenado de mercancías, reducir tiempos de cruce y disminuir costos logísticos para las empresas, aseguró María de los Ángeles Hernández Rodríguez, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras.

La dirigente destacó que la modernización de los procesos de importación y exportación hará más productiva y competitiva a la aduana local, colocándola en condiciones similares a las de fronteras con alto volumen de operaciones, como Nuevo Laredo. Con ello, añadió, Piedras Negras se perfila como una alternativa eficiente para el comercio nacional e internacional.

Hernández Rodríguez recordó que, durante años, ciudades como Saltillo, Monclova y Torreón han optado por cruzar mercancías por otras aduanas. Sin embargo, explicó que las ventajas operativas de la Ruta Fiscal permiten ahora promover activamente la aduana de Piedras Negras como una opción viable, rentable y confiable para el interior del país.

Subrayó que la nueva infraestructura facilita cruces más rápidos y con mayor certidumbre en los tiempos de entrega, un factor determinante para la logística empresarial y la planeación de las cadenas de suministro. Esta eficiencia, dijo, será clave para atraer nuevos clientes y ampliar el volumen de operaciones.

Finalmente, resaltó que la seguridad que ofrece Coahuila es un valor agregado frente a otras fronteras del país. “La estabilidad y las condiciones de seguridad generan confianza entre inversionistas y transportistas”, afirmó, al señalar que este entorno favorable contribuye a consolidar a Piedras Negras como un punto estratégico para el comercio y el desarrollo económico regional.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

