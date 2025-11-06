Sancionan a funcionarios de Piedras Negras por trato indigno hacia perros

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Contraloría Municipal sancionó a dos funcionarios y dos empleados del Ayuntamiento por su participación en un caso de maltrato animal evidenciado en un video que circuló en redes sociales, donde se observa a personal del Centro de Bienestar Animal arrojando cuerpos de perros sin vida en el relleno sanitario.

El contralor municipal, Adrián García Loza, informó que los cuatro sancionados pertenecen al Departamento de Ecología e Imagen Urbana, entre ellos el director general, Jorge Alexis González Beltrán, quien recibió una amonestación.

El médico veterinario Alfonso Orta González, coordinador de Bienestar y Salud Animal, fue suspendido temporalmente de sus funciones, aunque no se especificó la duración de la sanción. Los otros dos empleados involucrados, Kevin Manuel López Castilleja y Luis Eduardo Gómez Blanco, también fueron amonestados por su participación directa en los hechos.