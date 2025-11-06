Entregan obra de pavimentación en Zona Centro de Monclova

Monclova
/ 6 noviembre 2025
    Entregan obra de pavimentación en Zona Centro de Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de la obra de recarpeteo en la Privada Buenos Aires, en la Zona Centro de Monclova. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Con una inversión superior a 1.4 millones de pesos se atendieron las necesidades de pavimentación y servicios públicos

MONCLOVA, COAH.- Los habitantes de la Privada Buenos Aires, en la Zona Centro de la ciudad, ya disfrutan de calles renovadas tras la entrega de la obra de recarpeteo encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Con una inversión superior a 1.4 millones de pesos, esta mejora forma parte del programa de infraestructura que el municipio impulsa en distintos sectores para atender las necesidades de pavimentación y servicios públicos.

Durante el acto, el edil resaltó que estos trabajos se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de fortalecer la imagen urbana y elevar la calidad de vida de las familias monclovenses.

$!La rehabilitación del pavimento beneficia directamente a las familias de la Privada Buenos Aires, mejorando el tránsito y acceso a sus viviendas.
La rehabilitación del pavimento beneficia directamente a las familias de la Privada Buenos Aires, mejorando el tránsito y acceso a sus viviendas. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Villarreal Pérez reiteró el compromiso de su administración de continuar ejecutando obras que respondan directamente a las necesidades de la ciudadanía.

La rehabilitación del pavimento beneficia de manera directa a los vecinos de la Privada Buenos Aires, quienes ahora cuentan con una vialidad en mejores condiciones, facilitando el tránsito y el acceso a sus viviendas.

Temas


Infraestructura
inversiones
Gobierno

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

