Entregan obra de pavimentación en Zona Centro de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Los habitantes de la Privada Buenos Aires, en la Zona Centro de la ciudad, ya disfrutan de calles renovadas tras la entrega de la obra de recarpeteo encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Con una inversión superior a 1.4 millones de pesos, esta mejora forma parte del programa de infraestructura que el municipio impulsa en distintos sectores para atender las necesidades de pavimentación y servicios públicos.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden a cuatro alumnas en Monclova por fumar mariguana dentro de secundaria

Durante el acto, el edil resaltó que estos trabajos se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de fortalecer la imagen urbana y elevar la calidad de vida de las familias monclovenses.