Se activa operativo para encontrar a menor reportado como desaparecido
El menor cuenta con un teléfono celular activo, pero no ha sido posible establecer contacto con él
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del estado de Coahuila activó un operativo de búsqueda para localizar a Hugo Emmanuel Chaires Rivera, adolescente de 14 años reportado como desaparecido en la ciudad de Piedras Negras. El menor fue visto por última vez el 16 de febrero de 2026 en su domicilio, ubicado en la colonia Año 2000, y desde entonces se desconoce su paradero.
De acuerdo con la ficha de localización, Hugo Emmanuel mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada y tez aperlada. Presenta cabello negro, corto y lacio, ojos café y rasgos faciales proporcionados. Como seña particular, no se reportaron marcas visibles, aunque la descripción física completa se ha difundido para facilitar su identificación. Al momento de su desaparición vestía una playera color blanco y tenis negros.
Las autoridades indicaron que el menor cuenta con un teléfono celular que permanece activo, sin embargo no ha sido posible establecer contacto con él, lo que aumenta la urgencia de localizarlo. La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pudiera conducir a su paradero, a través de los números 911 y (844) 438 0700. La información será tratada de manera confidencial para garantizar la seguridad del menor y de quienes colaboren.
El reporte de desaparición quedó registrado bajo el número N’009/2026, y se mantiene una coordinación permanente con unidades de búsqueda locales y regionales. Se realizan recorridos en la colonia Año 2000 y zonas aledañas, así como monitoreo de redes sociales y comunicación con vecinos para recabar cualquier indicio que permita localizar al adolescente.
Las autoridades reiteraron la importancia de no difundir información falsa y de reportar cualquier dato relevante de manera inmediata. Hugo Emmanuel Chaires Rivera continúa siendo buscado activamente, mientras la Fiscalía mantiene todos los protocolos para garantizar su pronta localización y seguridad.