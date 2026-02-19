Se activa operativo para encontrar a menor reportado como desaparecido

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 19 febrero 2026
    Se activa operativo para encontrar a menor reportado como desaparecido
    El adolescente mide 1.70 metros, es de complexión delgada y tez aperlada. REDES SOCIALES

El menor cuenta con un teléfono celular activo, pero no ha sido posible establecer contacto con él

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del estado de Coahuila activó un operativo de búsqueda para localizar a Hugo Emmanuel Chaires Rivera, adolescente de 14 años reportado como desaparecido en la ciudad de Piedras Negras. El menor fue visto por última vez el 16 de febrero de 2026 en su domicilio, ubicado en la colonia Año 2000, y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con la ficha de localización, Hugo Emmanuel mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada y tez aperlada. Presenta cabello negro, corto y lacio, ojos café y rasgos faciales proporcionados. Como seña particular, no se reportaron marcas visibles, aunque la descripción física completa se ha difundido para facilitar su identificación. Al momento de su desaparición vestía una playera color blanco y tenis negros.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparece adolescente de 15 años y activan búsqueda en Torreón

Las autoridades indicaron que el menor cuenta con un teléfono celular que permanece activo, sin embargo no ha sido posible establecer contacto con él, lo que aumenta la urgencia de localizarlo. La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pudiera conducir a su paradero, a través de los números 911 y (844) 438 0700. La información será tratada de manera confidencial para garantizar la seguridad del menor y de quienes colaboren.

El reporte de desaparición quedó registrado bajo el número N’009/2026, y se mantiene una coordinación permanente con unidades de búsqueda locales y regionales. Se realizan recorridos en la colonia Año 2000 y zonas aledañas, así como monitoreo de redes sociales y comunicación con vecinos para recabar cualquier indicio que permita localizar al adolescente.

Las autoridades reiteraron la importancia de no difundir información falsa y de reportar cualquier dato relevante de manera inmediata. Hugo Emmanuel Chaires Rivera continúa siendo buscado activamente, mientras la Fiscalía mantiene todos los protocolos para garantizar su pronta localización y seguridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Menores De Edad
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO