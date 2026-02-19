Se activa operativo para encontrar a menor reportado como desaparecido

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del estado de Coahuila activó un operativo de búsqueda para localizar a Hugo Emmanuel Chaires Rivera, adolescente de 14 años reportado como desaparecido en la ciudad de Piedras Negras. El menor fue visto por última vez el 16 de febrero de 2026 en su domicilio, ubicado en la colonia Año 2000, y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con la ficha de localización, Hugo Emmanuel mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada y tez aperlada. Presenta cabello negro, corto y lacio, ojos café y rasgos faciales proporcionados. Como seña particular, no se reportaron marcas visibles, aunque la descripción física completa se ha difundido para facilitar su identificación. Al momento de su desaparición vestía una playera color blanco y tenis negros.

