Desaparece adolescente de 15 años y activan búsqueda en Torreón

Torreón
/ 19 febrero 2026
    Desaparece adolescente de 15 años y activan búsqueda en Torreón
    La menor fue vista por última vez el 17 de febrero en el fraccionamiento Ana, en Torreón. REDES SOCIALES

Sara Nohemí, mide 1.57 metros, es de complexión delgada y tiene lunares en el cuello como seña particular

TORREÓN, COAH.- Autoridades emitieron una ficha de localización para dar con el paradero de Sara Nohemí Zúñiga Sánchez, adolescente de 15 años reportada como desaparecida en la ciudad de Torreón.

De acuerdo con la información difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila, la menor fue vista por última vez el 17 de febrero de 2026 en la colonia fraccionamiento Ana. Desde esa fecha no se tiene información oficial sobre su ubicación, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su localización.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: FGE valora interrupción legal de embarazo en niña de 11 años víctima de violación

En la ficha se detallan sus características físicas para facilitar su identificación. Sara Nohemí mide aproximadamente 1.57 metros, es de complexión delgada y tez aperlada. Tiene el rostro ovalado, cabello de tamaño mediano en color castaño oscuro y ojos medianos de tono café claro. Su nariz es recta y su boca de tamaño mediano.

Como seña particular, presenta lunares en el cuello, dato que puede resultar clave para su identificación. El día que fue vista por última ocasión vestía una blusa tipo polo en color gris, falda a cuadros también en tono gris y tenis.

La Comisión de Búsqueda solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización. Para ello, puso a disposición los números telefónicos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. Asimismo, se encuentra habilitada la recepción de datos a través de redes sociales oficiales y mensajes directos.

Las autoridades exhortaron a la población a compartir la ficha y reportar cualquier dato que ayude a establecer el paradero de la adolescente. La información proporcionada será tratada con confidencialidad.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición. La búsqueda permanece activa mientras continúan las acciones para ubicarla y garantizar su integridad.

