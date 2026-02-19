Desaparece adolescente de 15 años y activan búsqueda en Torreón

TORREÓN, COAH.- Autoridades emitieron una ficha de localización para dar con el paradero de Sara Nohemí Zúñiga Sánchez, adolescente de 15 años reportada como desaparecida en la ciudad de Torreón.

De acuerdo con la información difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila, la menor fue vista por última vez el 17 de febrero de 2026 en la colonia fraccionamiento Ana. Desde esa fecha no se tiene información oficial sobre su ubicación, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su localización.

En la ficha se detallan sus características físicas para facilitar su identificación. Sara Nohemí mide aproximadamente 1.57 metros, es de complexión delgada y tez aperlada. Tiene el rostro ovalado, cabello de tamaño mediano en color castaño oscuro y ojos medianos de tono café claro. Su nariz es recta y su boca de tamaño mediano.