Se quita la vida ex policía municipal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La madrugada del domingo se registró una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en la colonia Las Torres, en Piedras Negras, luego del hallazgo sin vida de un exelemento de tránsito municipal al interior de una vivienda. El reporte fue recibido alrededor de las 04:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Río Orinoco, donde fue encontrado Arturo ¨N¨, de 69 años de edad, quien anteriormente se desempeñó como policía municipal y agente de tránsito.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el hombre enfrentaba problemas de salud relacionados con la diabetes y desde hacía aproximadamente cinco meses vivía acompañado de otra persona identificada como Wilbert, de 52 años. Según la declaración proporcionada a las autoridades, durante la medianoche ayudó al hombre a trasladarse al baño debido a sus complicaciones físicas. Posteriormente, Arturo le indicó que se retirara a descansar. Horas más tarde, cerca de las 03:40 horas, al levantarse nuevamente y regresar a la habitación, encontró al exservidor público suspendido del cuello con un mecate que presuntamente utilizaba para apoyarse al subir a la cama. Tras el hallazgo, de inmediato solicitó apoyo al sistema de emergencias, por lo que elementos del Departamento de Bomberos acudieron al domicilio para brindar atención; sin embargo, al momento de su llegada la persona ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y comenzar con las diligencias correspondientes. Las autoridades realizaron entrevistas en el sitio y procedieron al aseguramiento del área mientras personal pericial efectuaba las labores de procesamiento de la escena. De manera preliminar, trascendió que el hombre presuntamente atravesaba por un cuadro depresivo derivado de sus problemas de salud; no obstante, serán las investigaciones y la necropsia de ley las que determinen oficialmente las circunstancias del fallecimiento. Una vez concluidas las diligencias ministeriales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde permanecerá hasta la realización de los estudios correspondientes. (Con información de medios locales)

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