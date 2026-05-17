Reúne Expo Ganadera en Sabinas, Coahuila, a productores y proveedores del sector

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Reúne Expo Ganadera en Sabinas, Coahuila, a productores y proveedores del sector
    La expo buscó impulsar la innovación y la eficiencia en la ganadería. REDES SOCIALES

El evento reunió a productores y proveedores del sector pecuario

SABINAS, COAH.- La Sociedad Cooperativa de Ganaderos Organizados de Coahuila llevó a cabo en Sabinas la primera Expo Proveedores Cooperativa “Unidos para Crecer”, evento que reunió a productores de la región y a proveedores del sector pecuario con el propósito de impulsar la eficiencia, la innovación y la transferencia de tecnología en la actividad ganadera.

Durante el encuentro, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua Villarreal, expresó que la realización de esta expo representa un motivo de satisfacción para el gremio, además de reflejar que el impulso al sector continúa fortaleciéndose en beneficio de la comunidad ganadera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerzan-apoyo-al-campo-con-entrega-de-alimento-ganadero-en-saltillo-MN19721508

El dirigente destacó que la ganadería actual requiere dejar atrás los esquemas tradicionales y avanzar hacia modelos más eficientes, innovadores y respaldados por nuevas herramientas tecnológicas que permitan incrementar la productividad y la competitividad.

Uno de los principales beneficios de la expo fue acercar a los productores a la vanguardia tecnológica mediante la participación de proveedores especializados en nutrición animal, mejoramiento genético, sanidad, maquinaria y herramientas de manejo pecuario.

Los asistentes, desde pequeños productores hasta ganaderos de mayor escala, tuvieron la oportunidad de conocer nuevas alternativas para fortalecer sus unidades de producción y mejorar la rentabilidad de sus ranchos.

Asimismo, se desarrollaron conferencias impartidas por especialistas en salud animal, quienes abordaron problemáticas relacionadas con garrapatas y otros patógenos que afectan al ganado. Durante las ponencias se compartieron protocolos de prevención, diagnóstico y control sanitario para disminuir afectaciones en la productividad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-desercion-calor-e-infraestructura-los-retos-del-docente-rural-en-2026-LB20740658

Otro de los aspectos destacados fue el fortalecimiento de la unión entre los integrantes del gremio ganadero, ya que el espacio permitió intercambiar experiencias y estrategias frente a los retos que representan el clima y las condiciones del mercado.

Finalmente, se exhortó a los productores a aprovechar los conocimientos adquiridos en cada conferencia y stand para implementar nuevas prácticas en sus municipios y ranchos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desarrollo Rural
ganadería

Localizaciones


Coahuila
Sabinas

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAns: Orgullosas y en resistencia

NosotrAns: Orgullosas y en resistencia
CUARTOSCURO

El sindicato le puso el pie al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez

true

¿Dónde están los maestros?
Autoridades sanitarias mantienen campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en Coahuila.

Coahuila registra un contagio de sarampión por día; suman 81 casos confirmados al corte de mayo
El fentanilo es una de las drogas más poderosas que causa severos daños en la salud de quien la consume.

Coahuila: Reaparecen decomisos de fentanilo, pese a baja en incautaciones de droga
Docentes de comunidades rurales de Ramos Arizpe señalaron que las altas temperaturas y la falta de infraestructura adecuada se han convertido en algunos de los principales retos para mantener las clases.

Coahuila: deserción, calor e infraestructura, los retos del docente rural en 2026
El Poder Judicial local solo ha recuperado poco más de uno de cada cuatro pesos que invirtió fallidamente.

Coahuila: A más de 10 años del fraude, TSJE recupera 28% de ‘ficreazo’
La Sefirc ha realizado 370 fiscalizaciones de obra para verificar que los proyectos estatales se ejecuten conforme a los contratos.

En Coahuila, refuerza Sefirc vigilancia sobre recursos públicos y obras