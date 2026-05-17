Reúne Expo Ganadera en Sabinas, Coahuila, a productores y proveedores del sector

SABINAS, COAH.- La Sociedad Cooperativa de Ganaderos Organizados de Coahuila llevó a cabo en Sabinas la primera Expo Proveedores Cooperativa “Unidos para Crecer”, evento que reunió a productores de la región y a proveedores del sector pecuario con el propósito de impulsar la eficiencia, la innovación y la transferencia de tecnología en la actividad ganadera. Durante el encuentro, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua Villarreal, expresó que la realización de esta expo representa un motivo de satisfacción para el gremio, además de reflejar que el impulso al sector continúa fortaleciéndose en beneficio de la comunidad ganadera.

El dirigente destacó que la ganadería actual requiere dejar atrás los esquemas tradicionales y avanzar hacia modelos más eficientes, innovadores y respaldados por nuevas herramientas tecnológicas que permitan incrementar la productividad y la competitividad. Uno de los principales beneficios de la expo fue acercar a los productores a la vanguardia tecnológica mediante la participación de proveedores especializados en nutrición animal, mejoramiento genético, sanidad, maquinaria y herramientas de manejo pecuario. Los asistentes, desde pequeños productores hasta ganaderos de mayor escala, tuvieron la oportunidad de conocer nuevas alternativas para fortalecer sus unidades de producción y mejorar la rentabilidad de sus ranchos. Asimismo, se desarrollaron conferencias impartidas por especialistas en salud animal, quienes abordaron problemáticas relacionadas con garrapatas y otros patógenos que afectan al ganado. Durante las ponencias se compartieron protocolos de prevención, diagnóstico y control sanitario para disminuir afectaciones en la productividad.

Otro de los aspectos destacados fue el fortalecimiento de la unión entre los integrantes del gremio ganadero, ya que el espacio permitió intercambiar experiencias y estrategias frente a los retos que representan el clima y las condiciones del mercado. Finalmente, se exhortó a los productores a aprovechar los conocimientos adquiridos en cada conferencia y stand para implementar nuevas prácticas en sus municipios y ranchos.

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