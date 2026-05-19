Semana del Estudiante llena de alegría y convivencia a la Universidad Politécnica de Piedras Negras

El rector de la institución, Raúl Vela, destacó que el objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer espacios de convivencia sana, fortalecer la integración entre los alumnos y reconocer el esfuerzo que realizan día a día en su formación académica.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Politécnica de Piedras Negras inauguró la tradicional Semana del Estudiante, una celebración anual dedicada a reconocer y festejar a los jóvenes universitarios mediante un programa repleto de actividades recreativas, culturales y deportivas.

Como parte de la llamada “semana loca”, desde el lunes se han desarrollado dinámicas temáticas que han generado gran participación. La jornada inició con un día vaquero, seguido por el martes deportivo, donde los estudiantes acudieron con vestimenta alusiva, creando un ambiente de entusiasmo y camaradería en el campus.

Para este miércoles se espera una de las actividades más populares: el tradicional día de pijamas. El jueves, la semana temática concluirá con el esperado día de superhéroes, que permitirá a los jóvenes convivir de manera divertida y creativa.

El rector subrayó que estas actividades no solo brindan momentos de entretenimiento, sino que también fortalecen la convivencia, impulsan el desarrollo cultural y refuerzan los lazos de compañerismo dentro de la comunidad estudiantil.

El cierre de la celebración estará marcado por un magno evento con motivo del Día del Estudiante, que incluirá una gran kermés en la que participarán alumnos, docentes y personal administrativo, consolidando un ambiente de integración y alegría.

Finalmente, las autoridades universitarias aprovecharon la ocasión para felicitar de manera anticipada a todos los estudiantes, reconociendo su dedicación y reiterando el compromiso de seguir impulsando actividades que fortalezcan la vida universitaria en Piedras Negras.