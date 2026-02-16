Sentencian a cuatro años a mujer detenida con droga en Nava

Piedras Negras
/ 16 febrero 2026
    Sentencian a cuatro años a mujer detenida con droga en Nava
    La detención ocurrió en agosto de 2025 en la colonia El Chamizal, en Nava, Coahuila. ARCHIVO

La condena incluye una multa de 80 UMA tras acreditarse la posesión con fines de comercio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una mujer fue sentenciada a cuatro años de prisión por un delito contra la salud, luego de que se acreditara su responsabilidad en la posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en Piedras Negras.

El fallo fue emitido por un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila, tras un procedimiento abreviado en el que se valoraron las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan a agosto de 2025, cuando elementos de la Policía Municipal de Nava realizaron la detención de María “N” en la colonia El Chamizal. Durante la intervención, los agentes le aseguraron 139 gramos con 300 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, además de diversos objetos relacionados con el delito.

Tras su aseguramiento, tanto la imputada como la sustancia fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), que inició la investigación correspondiente y recabó los datos de prueba necesarios para judicializar el caso.

Una vez integrada la carpeta y celebrada la audiencia, el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria de cuatro años de prisión en contra de María “N”. Además de la pena privativa de libertad, se le impuso una multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme a lo establecido en la resolución judicial.

El procedimiento abreviado permitió resolver el caso luego de que se desahogaran las pruebas de cargo presentadas por la representación social federal, acreditando la posesión de la sustancia ilícita con fines de comercio.

La Fiscalía Federal en Coahuila mantiene habilitados canales de denuncia anónima en distintas regiones del estado, entre ellas Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, así como un correo electrónico institucional para la recepción de información relacionada con delitos del orden federal.

Con la sentencia dictada, el caso quedó concluido en esta etapa procesal, quedando firme la condena impuesta por el órgano jurisdiccional competente.

