Piedras Negras: Refuerzan terapia intensiva del Hospital General con dos nuevos especialistas

Piedras Negras
/ 16 febrero 2026
    Piedras Negras: Refuerzan terapia intensiva del Hospital General con dos nuevos especialistas
    El Hospital “Dr. Salvador Chavarría Sánchez” amplía su plantilla médica. ARCHIVO

Se incorporan médicos intensivistas tras la rehabilitación del área crítica de la clínica. El área de traumatología enfrenta limitaciones por falta de insumos especializados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila autorizó la incorporación de nuevo personal médico al Hospital General Dr. Salvador Chavarría Sánchez, con el objetivo de fortalecer la atención a la población, informó el director del nosocomio, Agustín Aguilar Rodríguez.

El funcionario detalló que se integraron dos médicos intensivistas, quienes estarán a cargo del área de terapia intensiva, recientemente rehabilitada, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante pacientes en estado crítico.

Aguilar Rodríguez aseguró que el hospital se mantiene abierto y en funcionamiento permanente; sin embargo, reconoció que en algunos periodos pueden presentarse ausencias temporales de especialistas, ya sea por vacaciones u otras causas. En estos casos, explicó, los pacientes son atendidos en el siguiente turno o al día siguiente, por lo que solicitó comprensión a la ciudadanía.

En cuanto al servicio de traumatología, indicó que se han registrado complicaciones derivadas de la falta de material, particularmente insumos de osteosíntesis necesarios para la atención de fracturas. La gestión de estos recursos ante la Secretaría de Salud, añadió, implica procesos administrativos que pueden generar tiempos de espera.

Finalmente, anunció que durante este año se integrará un nuevo grupo de médicos residentes en las especialidades de ginecología y medicina interna, al recordar que el hospital también cumple funciones como hospital-escuela para la formación de profesionales de la salud en la región norte del estado.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

