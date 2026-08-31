Sentencian a dos y procesan a cinco por armas en el norte y región carbonífera de Coahuila

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    Sentencian a dos y procesan a cinco por armas en el norte y región carbonífera de Coahuila
    Dos hombres fueron sentenciados por transportar tres armas, mil cartuchos, siete cargadores y piezas para armamento tras ser detenidos en Allende. ARCHIVO

Las detenciones ocurrieron en Allende y sobre la carretera que conecta Nueva Rosita con ese municipio

ALLENDE, COAH.- Siete personas quedaron vinculadas a procesos penales federales en dos casos relacionados con el traslado de armas y componentes de armamento en Allende y Nueva Rosita, Coahuila, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).

En uno de los expedientes, Enrique “N” y Joel “N” fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado luego de que elementos de la Policía Federal Ministerial los detuvieran en el municipio de Allende. Durante el operativo les aseguraron tres armas de fuego de distintos calibres, mil cartuchos, siete cargadores y tres piezas para arma.

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El juez de Control impuso a Enrique “N” una pena de cuatro años y dos meses de prisión, además de una multa equivalente a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Joel “N” recibió una sentencia de cuatro años de prisión y una multa de 20 UMA, al acreditarse su participación en el transporte del armamento.

En un segundo caso, cinco personas identificadas como María “N”, Marcela “N”, Isidro “N”, Alejandro “N” e Isidro “N” fueron vinculadas a proceso por el transporte de piezas o componentes de armas de fuego reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

La detención ocurrió cuando transitaban en un vehículo por el tramo carretero Nueva Rosita-Allende. En ese punto, elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Estatal aseguraron un pistolín, un tubo cañón, un carro corredera, una varilla guía y un par de cachas para arma de fuego.

Tras analizar los datos presentados por la Fiscalía Especializada de Control Regional, el juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa a los cinco imputados y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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Mientras el primer caso ya cuenta con sentencias condenatorias, las cinco personas vinculadas a proceso mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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