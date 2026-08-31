Sentencian a dos y procesan a cinco por armas en el norte y región carbonífera de Coahuila

En uno de los expedientes, Enrique “N” y Joel “N” fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado luego de que elementos de la Policía Federal Ministerial los detuvieran en el municipio de Allende. Durante el operativo les aseguraron tres armas de fuego de distintos calibres, mil cartuchos, siete cargadores y tres piezas para arma.

ALLENDE, COAH.- Siete personas quedaron vinculadas a procesos penales federales en dos casos relacionados con el traslado de armas y componentes de armamento en Allende y Nueva Rosita, Coahuila, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez de Control impuso a Enrique “N” una pena de cuatro años y dos meses de prisión, además de una multa equivalente a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Joel “N” recibió una sentencia de cuatro años de prisión y una multa de 20 UMA, al acreditarse su participación en el transporte del armamento.

En un segundo caso, cinco personas identificadas como María “N”, Marcela “N”, Isidro “N”, Alejandro “N” e Isidro “N” fueron vinculadas a proceso por el transporte de piezas o componentes de armas de fuego reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

La detención ocurrió cuando transitaban en un vehículo por el tramo carretero Nueva Rosita-Allende. En ese punto, elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Estatal aseguraron un pistolín, un tubo cañón, un carro corredera, una varilla guía y un par de cachas para arma de fuego.

Tras analizar los datos presentados por la Fiscalía Especializada de Control Regional, el juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa a los cinco imputados y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.