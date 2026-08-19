SHCP autoriza creación de la empresa paraestatal Inversión Mixta Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria Inversión Mixta Piedras Negras, que tendrá a su cargo la coordinación, administración y gestión de proyectos estratégicos como el Puente Internacional III (Puerto Verde) y el Libramiento Norte de Piedras Negras, en la frontera con Eagle Pass, Texas.

La nueva entidad, agrupada en el sector coordinado por la SHCP a través de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales, operará bajo el esquema de Sociedad Anónima de Capital Variable. Su propósito será promover, estructurar, financiar y supervisar proyectos de infraestructura clave, además de impulsar mecanismos de inversión.

ÁREAS DE DESARROLLO PRIORITARIAS

De acuerdo con la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el titular de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, la empresa atenderá proyectos vinculados a los sectores:

EconómicoLogísticoComercialFronterizoAduaneroEnergéticoHidráulicoDigitalMovilidadConectividad y transporte

La normativa establece que la empresa conservará la titularidad de concesiones y derechos otorgados por el Estado, garantizando la rectoría y el control estratégico del gobierno.

FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL

La sociedad participará en esquemas de inversión pública, privada o mixta, fideicomisos y asociaciones, conforme a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

El capital social mínimo fijo será de un millón de pesos, dividido en 100 acciones nominativas de 10 mil pesos cada una. La SHCP aportará 510 mil pesos (51 por ciento del capital, Serie “G”), mientras que el Fonadin participará con 490 mil pesos (49 por ciento, Serie “A”). La parte variable del capital será ilimitada.

Los gastos de constitución se cubrirán con recursos del Fonadin, administrados por Banobras, mientras que los costos de operación deberán financiarse con participación privada y los ingresos propios de la sociedad. No se autorizarán asignaciones presupuestales adicionales en este ni en futuros ejercicios fiscales.