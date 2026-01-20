Sin dengue activo, pero continúa la vigilancia sanitaria en Piedras Negras, invitan a vacunarse contra influenza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno descartó dos casos probables de dengue que se encontraban en estudio en la ciudad, por lo que actualmente no existen sospechas activas de esta enfermedad, informó el epidemiólogo Roberto Bellock.

El especialista precisó que, aunque no hay casos en curso, la vigilancia epidemiológica se mantiene de manera permanente, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier posible brote y reducir riesgos para la población, especialmente en zonas consideradas vulnerables.

En cuanto a la influenza, Bellock confirmó la detección de dos nuevos contagios en la región, lo que indica que el virus continúa circulando. Señaló que estos registros se obtienen mediante el sistema centinela que opera en las unidades médicas, el cual no contabiliza el total de casos, pero sí permite identificar las enfermedades respiratorias presentes y orientar las acciones de salud pública.

Ante este panorama, el epidemiólogo reiteró el llamado a la población para acudir a vacunarse contra la influenza, recordando que el biológico está disponible en centros de salud, hospitales y demás instituciones del sector.

Añadió que aún se está a tiempo de prevenir complicaciones, ya que la temporada invernal se extiende hasta los meses de febrero y marzo, periodo en el que pueden seguir presentándose contagios.

Finalmente, advirtió que niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas son los grupos más propensos a desarrollar cuadros graves, como neumonía, por lo que insistió en la importancia de contar con el esquema de vacunación completo y buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma.