    Suman 30 suicidios en Piedras Negras; hombre de 42 años fue localizado sin vida
    La AIC y peritos de la FGE documentaron el lugar del hallazgo, mientras las cifras de suicidios en Piedras Negras ascendían a 30 casos en lo que va del año. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Autoridades periciales recabaron evidencia en el domicilio para precisar las circunstancias del fallecimiento y completar las diligencias ministeriales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Piedras Negras enfrenta un panorama cada vez más alarmante en torno a las muertes por suicidio. La mañana de ayer lunes se confirmó el caso número 30 del año, una cifra que supera ampliamente los 18 registrados durante todo 2024 y que mantiene a las autoridades en constante atención por el incremento sostenido de este tipo de incidentes.

El más reciente caso ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Coss, en la colonia Real del Norte. Fue la hija del fallecido quien descubrió la escena y reportó de inmediato al sistema de emergencias. Al ingresar al patio de su vivienda encontró a su padre, identificado como Ricardo Alfonso “N”, de 42 años, suspendido junto a una pared. La joven llamó al 911 para solicitar ayuda urgente.

Socorristas del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron como primeros respondientes, pero únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales. El deceso había ocurrido de manera prácticamente instantánea por el método utilizado, de acuerdo con la valoración inicial de los paramédicos.

Tras el aseguramiento de la zona, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y agentes de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento del hecho. Personal de Servicios Periciales documentó el área, recopiló indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le será practicada la autopsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento. Hasta el momento no se han establecido los factores personales o circunstancias que pudieron llevar a la víctima a tomar esta decisión.

El suceso incrementa la lista de suicidios registrados en Piedras Negras durante 2025, una cifra que continúa en ascenso y que genera preocupación entre autoridades, cuerpos de emergencia y habitantes de la región. El acumulado actual —30 casos— refleja un ritmo que rebasa con amplitud el comportamiento del año anterior y que evidencia la urgencia de reforzar estrategias de prevención, atención psicológica y orientación comunitaria ante un problema que persiste.

Las investigaciones continúan para descartar cualquier otro tipo de intervención y cerrar la carpeta con base en los resultados forenses.

(Con información de medios locales)

