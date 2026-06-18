Todo listo en el Hospital General ‘Dr. Salvador Chavarría Sánchez’ de Piedras Negras para las 11 cirugías de rodilla

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Piedras Negras
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    Todo listo en el Hospital General ‘Dr. Salvador Chavarría Sánchez’ de Piedras Negras para las 11 cirugías de rodilla
    El Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez” suspenderá temporalmente las cirugías electivas para concentrarse en la jornada de reemplazos de rodilla. ARCHIVO

Será la siguiente semana cuando se realicen las operaciones con las que se busca mejorar la movilidad de los pacientes; los procedimientos forman parte de una campaña de la Secretaría de Salud

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La próxima semana se realizarán 11 cirugías de reemplazo de rodilla en el Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez” de Piedras Negras, como parte de una campaña impulsada por la Secretaría de Salud, informó el director de la institución, Agustín Aguilar Rodríguez.

El funcionario destacó que este tipo de procedimientos representa un beneficio importante para los pacientes, ya que en hospitales privados de Piedras Negras el costo puede oscilar entre los 250 y 300 mil pesos, incluyendo la prótesis que será colocada durante la intervención.

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Aguilar Rodríguez recordó que recientemente concluyó la jornada de cirugías de cataratas, en la que más de 200 personas fueron beneficiadas con la colocación de lentes intraoculares, gracias al apoyo de especialistas enviados por el Gobierno del Estado.

Explicó que, en esta ocasión, únicamente serán intervenidos los 11 pacientes previamente programados. Debido a ello, durante la próxima semana se suspenderán las cirugías electivas y solo se atenderán procedimientos de urgencia.

Detalló que las operaciones de reemplazo de rodilla son complejas y requieren entre cuatro y seis horas de quirófano, por lo que se destinarán recursos humanos y materiales para garantizar una atención adecuada.

El director aseguró que el hospital cuenta con el equipo y las condiciones necesarias para desarrollar la campaña. Añadió que las prótesis que se colocarán son de alta calidad y permitirán mejorar la movilidad y calidad de vida de los pacientes.

“Con este procedimiento se reemplazan las superficies articulares dañadas de la rodilla por una prótesis especial, lo que permitirá a los pacientes caminar principalmente sin dolor”, puntualizó.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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