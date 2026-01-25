Tormenta invernal congela carreteras en el Norte de Coahuila

Piedras Negras
/ 25 enero 2026
    Tormenta invernal congela carreteras en el Norte de Coahuila
    Las bajas temperaturas provocaron el congelamiento de carreteras y el cierre de tramos estratégicos en el norte de Coahuila, como la carretera Ribereña y la federal 57, para evitar accidentes. FOTO: REDES SOCIALES

Una tormenta de nieve reforzada por un frente frío y una masa de aire ártica provocó el congelamiento de carreteras en Coahuila, obligando al cierre de tramos estratégicos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El ingreso de una intensa tormenta invernal, reforzada por un frente frío y una masa de aire ártica, ha generado condiciones climáticas extremas en el estado de Coahuila, ocasionando el congelamiento de carpetas asfálticas, el cierre preventivo de vialidades estratégicas y la activación de operativos de emergencia por parte de autoridades estatales y federales.

Las bajas temperaturas y la formación de capas de hielo obligaron al cierre de diversos puentes y tramos carreteros, entre ellos la carretera Ribereña y la carretera federal 57, consideradas vías clave para la conectividad de la región norte del estado. Asimismo, la carretera estatal 29 permanece cerrada debido al alto riesgo que representa la circulación vehicular en zonas donde el pavimento se encuentra congelado, informaron autoridades de la Guardia Nacional en coordinación con gobiernos municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila suspende clases en tres regiones por llegada de tormenta invernal

Nevada y formación de hielo cubrieron vialidades y áreas abiertas en el norte de Coahuila, generando condiciones de riesgo que obligaron al cierre preventivo de carreteras.
Nevada y formación de hielo cubrieron vialidades y áreas abiertas en el norte de Coahuila, generando condiciones de riesgo que obligaron al cierre preventivo de carreteras. FOTO: REDES SOCIALES

Ante este escenario, el Gobierno del Estado activó el Plan de Respuesta Invernal, lo que permitió la habilitación de refugios temporales en distintos municipios de la región norte. En Ciudad Acuña, decenas de personas fueron resguardadas en centros comunitarios, mientras que en Piedras Negras y Jiménez se implementaron operativos de traslado para brindar atención a personas en situación de calle.

De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el momento se han atendido emergencias derivadas del uso inadecuado de calentadores de gas, que provocaron casos de intoxicación, así como al menos dos incendios relacionados con sobrecargas eléctricas en viviendas, uno de ellos en la colonia Periodistas y otro en el ejido Piedras Negras.

En este contexto, la Comisión Federal de Electricidad declaró un estado de “máxima emergencia” para la División Golfo Norte, que incluye a Coahuila, con el objetivo de monitorear de manera permanente la red eléctrica y responder de forma inmediata ante posibles fallas ocasionadas por las condiciones invernales.

El análisis meteorológico indica que la tormenta de nieve comenzará a desplazarse hacia el sur de Estados Unidos durante el transcurso de la tarde; sin embargo, el frente frío número 30 y la masa de aire ártica continuarán influyendo sobre el noreste del país, lo que mantendrá un ambiente gélido y condiciones invernales durante las próximas horas.

Durante la mañana, las temperaturas registradas en municipios como Acuña, Morelos, Piedras Negras y Villa Unión oscilaron entre los 0 y los -4 grados centígrados, mientras que los vientos se mantuvieron con rachas de entre 20 y 25 kilómetros por hora, incrementando la sensación térmica.

Personal de Protección Civil y corporaciones de seguridad realizaron recorridos preventivos ante la formación de hielo en puentes y carreteras del norte del estado.
Personal de Protección Civil y corporaciones de seguridad realizaron recorridos preventivos ante la formación de hielo en puentes y carreteras del norte del estado. FOTO: REDES SOCIALES

En cuanto a la atención a la población vulnerable, se informó que en el albergue ubicado en la comandancia de Bomberos de Piedras Negras se dio refugio a 32 personas; en Ciudad Acuña, a 26; en Morelos, a 20, y en Zaragoza, a otras 20, concentrando estos municipios el mayor número de personas resguardadas durante la contingencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar traslados innecesarios, no utilizar anafres o calentadores improvisados dentro de las viviendas, y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras persistan las condiciones de frío extremo.

Clima
Frente Frío
tormenta invernal

Coahuila
Piedra Negras

