Tragedia en Villa Unión: muere un pequeño de dos años en una alberca

El hecho ocurrió durante la tarde-noche del domingo, cuando el menor se encontraba en compañía de familiares. De acuerdo con los primeros reportes, Isaac dejó de ser visto y, después de aproximadamente 20 minutos, fue localizado dentro de la alberca.

VILLA UNIÓN, COAH.- La tragedia golpeó a una familia de Villa Unión , Coahuila, luego de que el pequeño Isaac Ramírez de Luna, de apenas dos años de edad, perdiera la vida tras ser localizado dentro de una alberca en el lugar conocido como Las Villas de Pancho.

Al percatarse de lo ocurrido, familiares solicitaron ayuda y comenzaron las maniobras para intentar reanimarlo. Posteriormente, elementos de emergencia participaron en las labores de auxilio y el pequeño fue trasladado al Hospital General de Villa Unión.

Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, Isaac no respondió a las maniobras de reanimación y finalmente fue declarado sin vida.

El caso movilizó además a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los reportes difundidos, el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia y determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Mientras las autoridades buscan establecer con precisión cómo ocurrió el accidente, la familia enfrenta una dolorosa despedida. A través de redes sociales, la madre del pequeño dedicó unas palabras a su hijo, a quien llamaba cariñosamente “mi frijolito”.

“Mi amor hermosoooo, perdóname, yo solo quería que no te faltara nada y al final te falté yo. Te amaré eternamente, mi frijolito”, escribió la madre en medio del dolor provocado por la pérdida.