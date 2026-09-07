Tragedia en Villa Unión: muere un pequeño de dos años en una alberca

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    Tragedia en Villa Unión: muere un pequeño de dos años en una alberca
    Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias del fallecimiento de Isaac Ramírez de Luna. CORTESÍA

La Fiscalía investiga las circunstancias en que el niño perdió la vida durante una convivencia familiar

VILLA UNIÓN, COAH.- La tragedia golpeó a una familia de Villa Unión, Coahuila, luego de que el pequeño Isaac Ramírez de Luna, de apenas dos años de edad, perdiera la vida tras ser localizado dentro de una alberca en el lugar conocido como Las Villas de Pancho.

El hecho ocurrió durante la tarde-noche del domingo, cuando el menor se encontraba en compañía de familiares. De acuerdo con los primeros reportes, Isaac dejó de ser visto y, después de aproximadamente 20 minutos, fue localizado dentro de la alberca.

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Al percatarse de lo ocurrido, familiares solicitaron ayuda y comenzaron las maniobras para intentar reanimarlo. Posteriormente, elementos de emergencia participaron en las labores de auxilio y el pequeño fue trasladado al Hospital General de Villa Unión.

Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, Isaac no respondió a las maniobras de reanimación y finalmente fue declarado sin vida.

El caso movilizó además a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los reportes difundidos, el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia y determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Mientras las autoridades buscan establecer con precisión cómo ocurrió el accidente, la familia enfrenta una dolorosa despedida. A través de redes sociales, la madre del pequeño dedicó unas palabras a su hijo, a quien llamaba cariñosamente “mi frijolito”.

“Mi amor hermosoooo, perdóname, yo solo quería que no te faltara nada y al final te falté yo. Te amaré eternamente, mi frijolito”, escribió la madre en medio del dolor provocado por la pérdida.

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Hasta ahora no se ha informado públicamente que exista alguna persona detenida o señalada penalmente por estos hechos.

La investigación deberá determinar cómo llegó el menor hasta la alberca y si existió alguna omisión de cuidado, sin que hasta el momento se haya establecido responsabilidad contra familiares o encargados del lugar.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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