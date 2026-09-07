$!Trump publica mapa con México y Canadá cubiertos por la bandera de EU; Sheinbaum defiende soberanía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó nuevas reacciones después de publicar en su red social Truth Social un mapa de Norteamérica en el que México, Canadá y otros territorios aparecen cubiertos con elementos de la bandera estadounidense. La imagen fue difundida la noche del domingo 6 de septiembre sin texto ni una explicación sobre su significado. En ella, México, Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, aparecen representados con franjas rojas y blancas y un campo azul con estrellas. Sobre el territorio se observa la leyenda “United States of America”. Tanto el Golfo de México como el golfo de California aparecen identificados en la imagen como “Gulf of America”, una denominación que Trump ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca.

SHEINBAUM RESPONDE A PUBLICACIÓN DE DONALD TRUMP Horas después de la publicación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó a través de su cuenta de X con un mensaje sobre la soberanía nacional que fue interpretado como una respuesta a Donald Trump. “En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la mandataria. La respuesta ocurrió en medio de nuevas tensiones en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente por las negociaciones comerciales y las declaraciones recientes de Trump sobre el intercambio entre ambos países.

TRUMP HABÍA CUESTIONADO EL COMERCIO CON MÉXICO El mapa fue publicado apenas dos días después de que Trump cuestionara la relación comercial con México durante una comparecencia ante medios en la Oficina Oval. El viernes 4 de septiembre, el mandatario estadounidense afirmó que Estados Unidos pierde 195 mil millones de dólares al año con México y sostuvo que, en caso de interrumpirse el comercio bilateral, México tendría poco que ofrecer a su país, aunque mencionó entre los productos disponibles “tamales picantes” y tomates. Trump también señaló que no tenía intención de romper la relación comercial con México y dijo que mantiene una buena relación con Sheinbaum. TRUMP VUELVE A UTILIZAR IMÁGENES CREADAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN REDES SOCIALES La publicación sobre Norteamérica forma parte de una serie de imágenes y mapas modificados que Trump ha difundido recientemente en Truth Social. El presidente estadounidense publicó un mapa en el que aparece la propuesta de cambiar el nombre del estado de Nuevo México por “New America”. La imagen fue rechazada por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, quien sostuvo que el nombre del estado no está sujeto a debate y señaló que existe desde antes de la creación de Estados Unidos.

Trump también ha difundido otras imágenes generadas o modificadas digitalmente relacionadas con conflictos internacionales y temas políticos. Durante este mismo lunes, el presidente estadounidense difundió imágenes relacionadas con Irán. En una de ellas aparecen diversas embarcaciones en el fondo del mar junto al mensaje “Iran’s army”. En otra publicación se observa una flotilla de embarcaciones mientras es atacada por un barco desde el cual aparece Trump. Estas publicaciones se suman a las modificaciones de nombres geográficos promovidas por la administración estadounidense. En 2025, Trump impulsó el cambio de “Gulf of Mexico” a “Gulf of America”, mientras que en agosto de 2026 ordenó el cambio de nombre de Lake Ontario a “Lake America” para efectos oficiales en Estados Unidos.

TRUMP MANTIENE PRESIÓN SOBRE CANADÁ POR ARANCELES La publicación también ocurre mientras continúan las diferencias comerciales entre Washington y Ottawa. Las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá no lograron cerrar un acuerdo que evitara nuevas medidas arancelarias. La administración Trump mantiene aranceles adicionales de hasta 50 por ciento sobre determinados productos canadienses, de acuerdo con una proclamación presidencial vigente desde agosto. Canadá, por su parte, prepara medidas de represalia contra productos estadounidenses. El primer ministro Mark Carney ha señalado que las nuevas medidas canadienses comenzarían a aplicarse el 8 de septiembre, en respuesta a los aranceles estadounidenses.