Transportistas amagan con cierre de puentes internacionales en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Transportistas, agentes aduanales y representantes de empresas maquiladoras de esta frontera mantienen una postura conjunta ante las dificultades que se han presentado en las aduanas de Piedras Negras para el ingreso y movimiento de unidades de transporte vacías. De acuerdo con los sectores involucrados, las restricciones y requisitos que actualmente se aplican han generado retrasos, costos adicionales y complicaciones para las operaciones de comercio exterior.

Ante esta situación, los representantes del sector hicieron un llamado a las autoridades aduaneras para instalar una mesa de diálogo y revisar los procedimientos vigentes, con el propósito de encontrar alternativas que permitan cumplir con la normatividad sin generar afectaciones innecesarias al flujo comercial. Advirtieron que, si la problemática persiste y no se alcanza una solución, se analiza la posibilidad de cerrar los puentes internacionales como medida de presión. Sin embargo, señalaron que esta sería una última alternativa y que precisamente buscan evitar llegar a ese escenario.

Los sectores involucrados señalaron que una eventual suspensión de actividades no afectaría únicamente a los transportistas, sino que podría desencadenar impactos en las empresas maquiladoras, la producción y el traslado de mercancías, con posibles repercusiones en el empleo y la economía de Piedras Negras. Por ello, insistieron en la necesidad de privilegiar el diálogo y la coordinación con las autoridades, al considerar que el comercio exterior es una actividad fundamental para la economía de esta frontera. Aclararon que su demanda no busca eliminar los controles aduaneros ni incumplir la ley, sino establecer mecanismos que permitan agilizar las operaciones y evitar que una problemática administrativa termine afectando a otros sectores de la comunidad.