Saltillo va por el oro: horarios y mexicanos en las Finales de tiro con arco

Saltillo va por el oro: horarios y mexicanos en las Finales de tiro con arco

+ Seguir en Seguir en Google
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Andrea Becerra defenderá su corona y Sebastián García competirá ante su gente; cuatro mexicanos buscarán medallas este sábado

Deportes
/
COMPARTIR

Saltillo pondrá en juego los primeros títulos de la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026 este sábado. La Plaza de Armas recibirá las pruebas de compuesto varonil y femenil, con cuatro mexicanos que buscarán convertir el apoyo de la afición en medallas.

Sebastián García, Rodrigo González de Alba, Andrea Becerra y Dafne Quintero serán los protagonistas nacionales de una jornada que resolverá ambas categorías desde Cuartos de Final.

Cada participante necesitará tres victorias consecutivas para levantar el trofeo del circuito internacional.

https://vanguardia.com.mx/deportes/asi-quedaron-los-cruces-de-la-final-de-tiro-con-arco-y-asi-se-vivio-la-noche-en-saltillo-NH23421149

La actividad varonil comenzará a las 10:05 de la mañana. Según la agenda de World Archery México, las Semifinales arrancarán a las 11:05 de la mañana; el duelo por el bronce será a las 11:35 a. m. y la final por el oro está programada a las 11:49 a. m.

El coahuilense Sebastián García enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga, ganador de la etapa de Madrid. Rodrigo González de Alba tendrá enfrente al neerlandés Mike Schloesser.

$!Rodrigo González de Alba iniciará su participación en Saltillo frente al neerlandés Mike Schloesser, en busca de avanzar a semifinales de arco compuesto.
Rodrigo González de Alba iniciará su participación en Saltillo frente al neerlandés Mike Schloesser, en busca de avanzar a semifinales de arco compuesto. FOTO: ELI VÁZQUEZ/VANGUARDIA MX

Completan los cruces Nico Wiener contra Nicolas Girard y el duelo danés entre Mathias Fullerton y Martin Damsbo.

Para García, originario de Monclova, competir en Coahuila representa una oportunidad de pelear por el título ante su gente.

Sin embargo, Gómez llega con el antecedente de haber derrotado a Schloesser en Madrid, una señal del nivel que exigirá avanzar desde el primer enfrentamiento.

$!El coahuilense Sebastián García enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga en cuartos de final de arco compuesto, ante el respaldo de su afición.
El coahuilense Sebastián García enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga en cuartos de final de arco compuesto, ante el respaldo de su afición. FOTO: ELI VÁZQUEZ/VANGUARDIA MX

Por la tarde, el compuesto femenil comenzará a las 2:05 de la tarde. Las Semifinales se disputarán desde las 3:05 p.m, el bronce a las 3:35 de la tarde y el oro a las 3:49 p. m. La premiación está prevista a las 4:07 de la tarde, conforme al calendario oficial.

Andrea Becerra iniciará la defensa de su corona frente a la británica Ella Gibson, mientras Dafne Quintero se medirá con la turca Hazal Burun.

El sorteo oficial también emparejó a Sara López con Katharina Raab y a Lisell Jaatma con Alexis Ruiz.

$!: La Plaza de Armas de Saltillo reunirá a la élite del tiro con arco durante las jornadas que definirán a los campeones de la Copa del Mundo 2026.
: La Plaza de Armas de Saltillo reunirá a la élite del tiro con arco durante las jornadas que definirán a los campeones de la Copa del Mundo 2026. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La colombiana López buscará su décimo título de Copa del Mundo, uno de los grandes atractivos de la competencia.

Becerra y Gibson, por su parte, protagonizarán desde cuartos un choque entre las dos primeras arqueras del ranking mundial.

La cita reúne a 32 arqueros de 17 países y tendrá cobertura de Claro Sports y TV Azteca digital.

$!Matías Grande se medirá este domingo con el turco Mete Gazoz en cuartos de final de recurvo, con la ilusión de conquistar el título en Saltillo.
Matías Grande se medirá este domingo con el turco Mete Gazoz en cuartos de final de recurvo, con la ilusión de conquistar el título en Saltillo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

El domingo 13 será turno del recurvo, con Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia como representantes de México.

El Centro Histórico vivirá dos jornadas decisivas, con siete mexicanos en busca de cerrar la temporada con el título.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Tiro con arco
Previa
Localizaciones
Saltillo
Personajes
Matías Grande
Organizaciones
Inedec
Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Cualidades del INE

Cualidades del INE
true

La fuerza electoral de Morena

Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con Enrique Acevedo y condenó las expresiones del senador Luis Fernando Salazar.

Sheinbaum condena amenazas de Luis Fernando Salazar contra periodista: ‘No deben pasarse por alto’
Cofepris emitió alertas por dapagliflozina robada y Argliptin-D®, además del retiro de un lote de metformina.

¡Alerta Cofepris! Dapagliflozina robada y Argliptin-D adulterado; estos son los lotes señalados
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Misión. La nueva entrega de la serie promete conectar distintas realidades y recuperar a algunos de los personajes que marcaron sus primeras temporadas.

¡Regresan los favoritos! Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters vuelven a ‘American Horror Story’
Deiry Ramírez anotó un doblete en el último duelo de la Selección que la saltillense Mariangela Medina integró, cerrando su participación en Polonia 2026 con una derrota.

Argentina remonta y deja sin Mundial Sub-20 a México y a la saltillense Mariangela Medina