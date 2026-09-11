Saltillo va por el oro: horarios y mexicanos en las Finales de tiro con arco

Saltillo pondrá en juego los primeros títulos de la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026 este sábado. La Plaza de Armas recibirá las pruebas de compuesto varonil y femenil, con cuatro mexicanos que buscarán convertir el apoyo de la afición en medallas. Sebastián García, Rodrigo González de Alba, Andrea Becerra y Dafne Quintero serán los protagonistas nacionales de una jornada que resolverá ambas categorías desde Cuartos de Final. Cada participante necesitará tres victorias consecutivas para levantar el trofeo del circuito internacional.

La actividad varonil comenzará a las 10:05 de la mañana. Según la agenda de World Archery México, las Semifinales arrancarán a las 11:05 de la mañana; el duelo por el bronce será a las 11:35 a. m. y la final por el oro está programada a las 11:49 a. m. El coahuilense Sebastián García enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga, ganador de la etapa de Madrid. Rodrigo González de Alba tendrá enfrente al neerlandés Mike Schloesser.

Completan los cruces Nico Wiener contra Nicolas Girard y el duelo danés entre Mathias Fullerton y Martin Damsbo. Para García, originario de Monclova, competir en Coahuila representa una oportunidad de pelear por el título ante su gente. Sin embargo, Gómez llega con el antecedente de haber derrotado a Schloesser en Madrid, una señal del nivel que exigirá avanzar desde el primer enfrentamiento.

Por la tarde, el compuesto femenil comenzará a las 2:05 de la tarde. Las Semifinales se disputarán desde las 3:05 p.m, el bronce a las 3:35 de la tarde y el oro a las 3:49 p. m. La premiación está prevista a las 4:07 de la tarde, conforme al calendario oficial. Andrea Becerra iniciará la defensa de su corona frente a la británica Ella Gibson, mientras Dafne Quintero se medirá con la turca Hazal Burun. El sorteo oficial también emparejó a Sara López con Katharina Raab y a Lisell Jaatma con Alexis Ruiz.

La colombiana López buscará su décimo título de Copa del Mundo, uno de los grandes atractivos de la competencia. Becerra y Gibson, por su parte, protagonizarán desde cuartos un choque entre las dos primeras arqueras del ranking mundial. La cita reúne a 32 arqueros de 17 países y tendrá cobertura de Claro Sports y TV Azteca digital.