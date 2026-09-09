¡Llegó el iPhone Duo!... el smartphone plegable de Apple con doble pantalla flexible

La presentación marca también el inicio de una nueva etapa de liderazgo corporativo bajo la dirección ejecutiva de John Ternus. El directivo destacó que la construcción del chasis busca evitar la sensación de pesadez que arrastran otros competidores del mismo segmento. Este lanzamiento se posiciona inmediatamente como el movimiento estratégico más importante de la firma en la última década.

Apple ha transformado de forma definitiva el mercado de la telefonía premium con el anuncio de su terminal más avanzado. Durante la celebración del evento especial titulado Surprise and Shine, el fabricante desveló los detalles de su primer dispositivo flexible de manera oficial, el iPhone Duo . La propuesta comercial adopta una nomenclatura que resalta la naturaleza de su ingeniería de doble panel frente a las opciones convencionales.

La estructura general del dispositivo destaca por un perfil extremadamente delgado cuando se encuentra completamente abierto. Los componentes internos fueron distribuidos para garantizar un agarre ergonómico y un balance de masas equilibrado. El despliegue de software que acompaña al producto promete cambiar los hábitos de consumo multimedia y gestión de archivos.

PANTALLA INTEGRADA Y MECANISMO DE BISAGRA

La superficie de visualización flexible se complementa con un segundo panel ubicado en la parte exterior de la carcasa. El diseño de tipo libro permite utilizar el terminal de forma ordinaria mientras está cerrado o expandirlo para disfrutar de una tableta compacta. Apple implementó una bisagra magnética de alta resistencia que elimina por completo el espacio de separación en el pliegue.

Diseño y Pantalla

• Formato tipo libro: Cuenta con una orientación plegable vertical de formato corto y ancho. Está optimizado para el consumo de video y funciones avanzadas de multitarea.

• Bisagra magnética: Incorpora un novedoso mecanismo de pliegue basado en un sistema de bisagra magnética.

• Colores disponibles: Se distribuirá inicialmente en dos variantes cromáticas: blanco y azul oscuro

El aprovechamiento de la pantalla se gestiona mediante funciones nativas que dividen las aplicaciones activas de forma automática. Esto permite arrastrar contenidos entre ventanas sin retrasos en la interfaz.

HARDWARE EXTREMO Y SEGURIDAD LATERAL

El cerebro del equipo está compuesto por el procesador A20 Pro junto a un módem C2 desarrollado de forma interna por la compañía. Esta combinación ofrece velocidades de procesamiento superiores y una eficiencia energética óptima bajo redes de nueva generación. El almacenamiento interno parte de una configuración base de 256 gigabytes y ofrece alternativas que alcanzan los 2 terabytes.

Las restricciones físicas impuestas por el grosor de la carcasa obligaron a reubicar los sistemas de seguridad biométrica. El dispositivo deja de lado el reconocimiento facial tradicional para integrar un lector Touch ID en el botón de encendido lateral. Esta solución mantiene la velocidad de desbloqueo sin sacrificar espacio en la superficie de la pantalla útil.

El sistema operativo de este teléfono gestiona la energía de forma independiente a través de dos celdas de batería físicas separadas, ubicadas estratégicamente en cada una de las mitad del dispositivo para mantener un equilibrio de peso perfecto cuando el usuario lo sostiene abierto con una sola mano.

• Procesador A20 Pro: Integra el chip de última generación de Apple, el mismo procesador que impulsa a la línea premium de los iPhone 18 Pro.

• Módem C2 5G: Cuenta con conectividad de alta velocidad a través del primer módem propio desarrollado por Apple.

• Capacidad de almacenamiento: Su configuración de entrada arranca en los 256 GB y escala en distintas opciones hasta alcanzar un máximo de 2 TB de memoria interna.

CÁMARAS SIMPLIFICADAS

El esquema fotográfico posterior opta por un diseño dual con dos sensores principales que alcanzan los 48 megapíxeles. La óptica cubre los ángulos principal y gran angular, dejando fuera el sensor teleobjetivo físico debido a restricciones de espacio. La zona interior cuenta con una cámara de 12 megapíxeles optimizada para videollamadas de alta definición.

La compatibilidad con el lápiz óptico de la firma se confirma como una de las grandes novedades destinadas al sector profesional. Los diseñadores pueden realizar bocetos o editar documentos directamente sobre el panel flexible con alta precisión. El ecosistema de software se adapta al accesorio para ofrecer menús contextuales rápidos durante su uso.