Prevén recorte laboral en GM Ramos Arizpe por salida de la Blazer

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Prevén recorte laboral en GM Ramos Arizpe por salida de la Blazer
    General Motors invirtió en 2023 mil millones de dólares en la ampliación de su complejo de Ramos Arizpe para la fabricación de vehículos eléctricos, que finalmente no tuvieron el boom esperado. OMAR SAUCEDO

La reducción del ritmo de ensamblaje impactaría en la plantilla del complejo, que ya suma varios ajustes de personal en lo que va del año

Como se anunció desde junio de 2025 y fue dado a conocer por VANGUARDIA, General Motors dejará de producir la Chevrolet Blazer a gasolina en su complejo de Ramos Arizpe, modelo que será trasladado a la planta Spring Hill Assembly Plant, en Tennessee.

La fecha tentativa para concluir el ensamblaje de esta camioneta en Coahuila es el 28 de septiembre, medida que, de acuerdo con fuentes internas de la armadora, tendría repercusiones en la plantilla laboral del complejo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/trabaja-general-motors-en-ramos-arizpe-unicamente-al-25-por-ciento-de-su-capacidad-ctm-AA23106556

Actualmente, alrededor de 3 mil 200 trabajadores operan en la planta de Ramos Arizpe. Fuentes cercanas a la operación estiman que el ajuste podría alcanzar entre 30 y 40 por ciento de la base laboral.

El movimiento ocurre en un complejo que también verá una reducción en su ritmo de producción. Actualmente se ensamblan alrededor de 50 vehículos por hora, pero al dejar de producirse la Blazer a gasolina, la capacidad disminuirá a unas 30 unidades por hora.

REDUCEN PRODUCCIÓN Y MANTIENEN LÍNEA ELÉCTRICA

Pese a los cambios, Ramos Arizpe continuará con la fabricación de vehículos eléctricos, entre ellos la Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Blazer EV y Cadillac OPTIQ, modelos que forman parte de la estrategia de General Motors hacia la movilidad de cero emisiones.

A la par, la empresa tiene previsto incorporar nuevos proyectos al complejo. Para 2027 está contemplado el inicio del ensamble de la Chevrolet Groove y el Aveo, lo que representaría nuevas líneas de producción para la planta.

La salida de modelos de combustión y la llegada de nuevos vehículos se dan en medio de la transformación de la operación de General Motors en Ramos Arizpe, que durante los últimos años ha ajustado sus procesos para ampliar la fabricación de unidades eléctricas.

OTRO AJUSTE SE SUMA AL REALIZADO EN ENERO

La situación genera inquietud entre los trabajadores, debido a que el complejo ya enfrentó varias reestructuras a principios de este año.

En enero, General Motors eliminó uno de sus turnos de producción y aplicó un ajuste cercano a los mil 900 colaboradores, en un contexto marcado por la desaceleración global de la demanda de vehículos eléctricos.

El eventual recorte previsto para septiembre se sumaría a ese movimiento y modificaría nuevamente la plantilla laboral de uno de los principales complejos automotrices instalados en Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Despidos
trabajadores
Autos eléctricos

Organizaciones


General Motors

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cuando sus hijos ya están utilizando un móvil los padres deben orientarlos y educarlos en el buen uso del dispositivo.

El primer celular de mi hijo: ¿cual es la edad más idónea para darle uno?
Equipo PET-CT digital del Centro Hospitalario La Concepción. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Centro Hospitalario La Concepción incorpora PET-CT digital para estudios de alta especialidad

Personas asisten a la apertura del banco digital latinoamericano Nu este jueves, en Miami (Estados Unidos).

CEO de NU dice que el banco busca captar en EU inmigrantes con poco historial crediticio
El coahuilense Sebastián García enfrentará al colombiano Pablo Gómez Zuluaga en cuartos de final de arco compuesto, ante el respaldo de su afición.

Saltillo va por el oro: horarios y mexicanos en las Finales de tiro con arco
El primer plegable de la compañía redefine la multitarea móvil gracias a su compatibilidad con el lápiz óptico y potencia extrema.

¡Llegó el iPhone Duo!... el smartphone plegable de Apple con doble pantalla flexible
Imagen del Planeta Marte. Un equipo de científicos chinos consiguió desarrollar un material de construcción elaborado a partir de rocas marcianas y gelatina y levadura terrestres tan resistente como el hormigón.

Crean un material a partir de la levadura y la gelatina con el que se podrían imprimir casas 3D en Marte
true

La Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Micro Suite Op. 1 de David Reyes
Como en ‘Orgullo y prejuicio’: Entre abanicos, té y libros vuelve el Jane Austen Fest a Saltillo

Como en ‘Orgullo y prejuicio’: Entre abanicos, té y libros vuelve el Jane Austen Fest a Saltillo