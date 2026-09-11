La Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Micro Suite Op. 1 de David Reyes

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    La Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Micro Suite Op. 1 de David Reyes

* El estreno y divulgación de obras musicales nuevas empezó a tener vigencia en los programas de las temporadas orquestales desde el siglo XVII, en Europa, cuando los ensambles orquestales eran de pequeñas dimensiones, y su calidad sonora y técnica adolecía de los niveles de excelsitud de las orquestas en el siglo XIX. El siglo XVIII presenció la consolidación de esta práctica en los incipientes ensambles “profesionales” que empezaban a pulular en urbes urbanas como Viena, Londres, París, Mannheim y Leipzig. Algunas de ellas trascendieron el tiempo y quedó constancia en los medios impresos de la época, la crítica musical y en los textos de historia. La burguesía iba creciendo y, con ella, sus demandas de hedonismo y recreación social. Así es como surgieron las primeras asociaciones de empresarios musicales que vendían por suscripción boletaje de entrada pagada a dichos conciertos, tal es el caso de los Concerts Spirituels, a partir de 1725, fundada por el compositor, violinista y empresario de origen belga, Francois-Joseph Gossec (1734-1829); las temporadas organizadas por el compositor alemán, Georg Philipp Telemann (1681-1767), y su amigo J. S. Bach (1685-1750), en el Café Zimmermann de Leipzig, establecimiento que vendía la bebida exótica exportada de la península arábiga, específicamente de Yemen (el puerto de Moka), a través del Imperio Otomano. El dueño del novedoso café era Gottfried Zimmermann (+1741). El Collegium Musicum de Leipzig, sociedad universitaria fundada y dirigida por Telemann, estrenó obras musicales nuevas en el interior del establecimiento durante el invierno, y en el jardín exterior durante el verano. En 1705, Telemann abandona Leipzig y se muda a Polonia. Bach asume la dirección de esos conciertos en 1729 estrenando ahí su famosa Cantata del Café. Cabe aclarar que los conciertos del Café Zimmermann eran gratuitos, la única regla del establecimiento era consumir sus productos y beber mucho café. En el siglo XIX se consolidan más sociedades musicales en el continente europeo, como la Philharmonic Society of London, que encargó la composición de la Novena Sinfonía a Beethoven; la Gesellschaft der Musikfreunde de Viena, que fundó, además, el Conservatorio de Viena y construyó la famosa sala Musikverein, sede de la Orquesta Filarmónica de Viena; los Conciertos del Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Félix Mendelssohn a partir de 1835, y en la que él estableció el modelo moderno de programación mixta entre música nueva y rescate histórico (Bach, Beethoven, Mozart); Sociedad Filarmónica de San Petersburgo, epicentro neurálgico de la música académica rusa; allí se realizó el estreno mundial de la Missa Solemnis de Beethoven, en 1824; la Société Nationale de Musique de París, fundada por Fauré y Saint-Saëns; la Sociedad de Conciertos Salomon de Londres, que estrenó las últimas sinfonías de Haydn, las monumentales Sinfonías “Londres”, (Sinfonías 93 a 104).

* La Orquesta Metropolitana de Saltillo, fundada en 2024, cuya intensa actividad musical inició en abril de ese año, bajo los auspicios del Instituto Municipal de Saltillo, y la dirección artística de la violinista y directora de orquesta ruso-lagunera, Natalia Riazanova, se ha consolidado en nuestra ciudad y región norte del país, gracias a su indiscutible calidad musical e interpretación de repertorio exclusivo para orquesta de cuerdas, además del estreno de obras de compositores vivos, recreando la tradición musical centroeuropea de presentar obras nuevas. El viernes 18 de septiembre de este año estrenarán la Micro Suite Op. 1, ópera prima del joven y talentoso compositor coahuilense, David Reyes Villarreal. Egresado de la Escuela Superior de Música de la UAdeC en 2013, con el promedio más alto de su generación, David Reyes empieza a consolidarse como compositor y arreglista. Su obra incipiente también abarca piezas para piano y ensambles diversos. Reyes es una rara avis, mostrando en su obra temprana un afán de independencia estilística, de sello armónico y tímbrico muy personal, y una capacidad sobresaliente para articular lenguajes musicales de la tradición con el suyo propio.

CODA

“Mi única ambición como compositor es lanzar mi jabalina hacia el espacio infinito del futuro”. (Franz Liszt).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Música

Eliézer Jáuregui

Eliézer Jáuregui

Músico, escritor, catedrático, gestor cultural y fotógrafo. Autor de Fabulaciones del sonido (Celosía, UAdeC. 2017). Es licenciado en Letras Españolas (UAdeC, 1995) y maestro en Música (Rice University, 2006). Su vasto repertorio como instrumentista de clavecín, órgano y piano abarca todos los géneros musicales escritos para estos instrumentos; se ha presentado como concertista en numerosos auditorios de México y el extranjero. Catedrático de tiempo completo en la UAdeC desde hace 30 años, donde se ha desempeñado como director de la Escuela Superior de Música, Coordinador general de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural y, actualmente, es el director del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario. En 2017 inició el proyecto personal “Arte de la Fuga”, en el que se propone interpretar en vivo y en diversos auditorios la obra integral de Bach para el clavecín y el órgano.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este viernes, un nuevo deceso dentro de un centro de rehabilitación en Saltillo.

Coahuila: Sin freno, muertes en clínicas de adicciones
La disculpa del senador Salazar

La disculpa del senador Salazar
true

Coahuila tiene la mejor percepción de seguridad
La ausencia de la obra en el PPEF genera dudas sobre su incorporación al presupuesto federal y sobre los tiempos para su ejecución.

Nueva conexión Saltillo-Ramos Arizpe, anunciada por Sheinbaum, sin rastro en el PPEF 2027

El Toyota Yaris terminó con severos daños en la parte frontal después de impactarse contra una camioneta Jeep que se encontraba estacionada.

Detienen en Parras a conductor tras chocar contra camioneta estacionada; presuntamente iba ebrio
Lobos de la UAdeC recibirá a Potros ITSON en el Estadio Jorge Castro Medina, en busca de su primera victoria de la temporada 2026.

Lobos UAdeC vs Potros: la jauría busca su primer triunfo en su estreno en Saltillo
A diferencia de lo que ocurría en 2001, dijo McCallum, muchos sistemas y servicios de seguridad son operados por el sector privado, y prevenir el próximo ataque requerirá cooperación.

El próximo ataque terrorista del 11-S podría planearse donde menos lo esperamos, advierte el jefe de los servicios de inteligencia británicos
Y los gastos diarios de Clancy podrían ser aún mayores: desde los asesinatos, ha estado bajo estricta vigilancia para prevenir suicidios, lo que requiere que tenga un asistente con ella las 24 horas del día.

La atención que recibe Lindsay Clancy en un hospital psiquiátrico le está costando a los contribuyentes más de medio millón de dólares al año