Tras intensa búsqueda, reaparece menor reportado como desaparecido en Piedras Negras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La Pronnif abrió una investigación para analizar el entorno familiar del adolescente y determinar las circunstancias que originaron su ausencia voluntaria
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de permanecer tres días sin que su familia conociera su paradero, un adolescente de 13 años reportado como desaparecido en Piedras Negras fue localizado con vida, lo que permitió concluir las labores de búsqueda desplegadas por las autoridades estatales. Sin embargo, el caso no quedó cerrado con su ubicación, ya que ahora será analizado por instancias de protección a la infancia debido a las circunstancias que rodearon su ausencia.
Se trata de Jesús Alejandro ¨N¨, quien había sido visto por última vez el pasado 20 de mayo, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Acoros y dejó de tener comunicación con su madre. A partir de ese momento se activaron los mecanismos de localización y se emitió la correspondiente ficha de búsqueda.De acuerdo con la información disponible, el adolescente decidió alejarse voluntariamente de su hogar y permaneció durante varios días en una zona despoblada ubicada en las afueras del sector donde reside. Conforme transcurrieron las horas y enfrentó la falta de alimentos, el menor buscó ayuda, situación que finalmente permitió su ubicación.
La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila confirmó este sábado la localización del adolescente y anunció la desactivación de la ficha emitida para su búsqueda. El hallazgo se concretó mediante acciones coordinadas con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.Tras ser localizado, Jesús Alejandro fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde rindió su declaración sobre lo ocurrido durante los días en que permaneció ausente. Una vez concluidas las diligencias correspondientes, las autoridades dieron por terminadas las acciones de búsqueda y procedieron a su reintegración con su familia.
No obstante, el expediente fue canalizado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), dependencia que llevará a cabo una evaluación del entorno familiar del adolescente para determinar las circunstancias que lo llevaron a abandonar su domicilio y asumir conductas consideradas de riesgo.
Como parte del procedimiento, también se analizará si existe algún factor de vulneración de derechos que requiera atención institucional. Asimismo, se contempla la intervención de especialistas para brindarle apoyo psicológico.
(Con información de medios locales)