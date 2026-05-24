Tras intensa búsqueda, reaparece menor reportado como desaparecido en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de permanecer tres días sin que su familia conociera su paradero, un adolescente de 13 años reportado como desaparecido en Piedras Negras fue localizado con vida, lo que permitió concluir las labores de búsqueda desplegadas por las autoridades estatales. Sin embargo, el caso no quedó cerrado con su ubicación, ya que ahora será analizado por instancias de protección a la infancia debido a las circunstancias que rodearon su ausencia.

Se trata de Jesús Alejandro ¨N¨, quien había sido visto por última vez el pasado 20 de mayo, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Acoros y dejó de tener comunicación con su madre. A partir de ese momento se activaron los mecanismos de localización y se emitió la correspondiente ficha de búsqueda.De acuerdo con la información disponible, el adolescente decidió alejarse voluntariamente de su hogar y permaneció durante varios días en una zona despoblada ubicada en las afueras del sector donde reside. Conforme transcurrieron las horas y enfrentó la falta de alimentos, el menor buscó ayuda, situación que finalmente permitió su ubicación.