Tres detenidos en cateo serán judicializados en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 20 febrero 2026
    Tres detenidos en cateo serán judicializados en Piedras Negras
    José Martín “N”, Javier “N” y Juan “N” comparecerán ante un juez en audiencia inicial. ARCHIVO

El operativo en la colonia Nueva República permitió asegurar drogas y objetos relacionados con la investigación, mientras las indagatorias continúan abiertas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Tres hombres detenidos durante un cateo en la colonia Nueva República serán puestos a disposición de un juez para determinar su situación legal, informaron fuentes oficiales en Piedras Negras.

Los arrestados fueron identificados como José Martín “N”, de 25 años; Javier “N”, de 44; y Juan “N”, de 56 años. La detención se realizó en el marco de un operativo en el que se aseguró droga y otros objetos vinculados con la investigación que motivó el cateo.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: detienen a dos tamaulipecos por transportar droga ocultas en batería de auto

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, los imputados comparecerán ante un juez en una audiencia inicial, instancia en la que se decidirá si se les vincula a proceso por los delitos que se les imputan.

El funcionario señaló que las investigaciones continúan abiertas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el operativo y determinar la posible responsabilidad de cada uno de los detenidos.

Respecto a otro cateo efectuado en la colonia Hidalgo, se indicó que las personas arrestadas en ese lugar ya recuperaron su libertad bajo reservas de ley, aunque las diligencias de investigación permanecen activas para esclarecer los hechos.

El operativo en la colonia Nueva República forma parte de las acciones permanentes de vigilancia y prevención de delitos en la ciudad, con especial atención a actividades relacionadas con narcóticos y otros objetos vinculados con la investigación judicial.

Las autoridades enfatizaron que el proceso legal de los detenidos seguirá los protocolos establecidos, incluyendo la presentación ante la autoridad judicial y la revisión de las pruebas recabadas durante el cateo, a fin de garantizar que se determine su situación jurídica de manera transparente.

El seguimiento del caso se mantiene activo mientras las investigaciones buscan completar el panorama de los hechos y esclarecer el alcance de las responsabilidades penales de los imputados.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Suma de cruces y pesos

Suma de cruces y pesos
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
Se sospecha que los reptiles fueron abandonados en el cuerpo de agua de manera ilegal.

Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe
Con 6 votos a favor y 3 en contra la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales del mandatario estadounidense, Donald Trump, asestándole una gran derrota a su agenda económica.

Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

La rama femenil y varonil tendrá horarios distintos durante la jornada de evaluación.

UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado