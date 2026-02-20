Tres detenidos en cateo serán judicializados en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Tres hombres detenidos durante un cateo en la colonia Nueva República serán puestos a disposición de un juez para determinar su situación legal, informaron fuentes oficiales en Piedras Negras.

Los arrestados fueron identificados como José Martín “N”, de 25 años; Javier “N”, de 44; y Juan “N”, de 56 años. La detención se realizó en el marco de un operativo en el que se aseguró droga y otros objetos vinculados con la investigación que motivó el cateo.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, los imputados comparecerán ante un juez en una audiencia inicial, instancia en la que se decidirá si se les vincula a proceso por los delitos que se les imputan.

El funcionario señaló que las investigaciones continúan abiertas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el operativo y determinar la posible responsabilidad de cada uno de los detenidos.

Respecto a otro cateo efectuado en la colonia Hidalgo, se indicó que las personas arrestadas en ese lugar ya recuperaron su libertad bajo reservas de ley, aunque las diligencias de investigación permanecen activas para esclarecer los hechos.

El operativo en la colonia Nueva República forma parte de las acciones permanentes de vigilancia y prevención de delitos en la ciudad, con especial atención a actividades relacionadas con narcóticos y otros objetos vinculados con la investigación judicial.

Las autoridades enfatizaron que el proceso legal de los detenidos seguirá los protocolos establecidos, incluyendo la presentación ante la autoridad judicial y la revisión de las pruebas recabadas durante el cateo, a fin de garantizar que se determine su situación jurídica de manera transparente.

El seguimiento del caso se mantiene activo mientras las investigaciones buscan completar el panorama de los hechos y esclarecer el alcance de las responsabilidades penales de los imputados.

(Con información de medios locales)