Triste despedida en la UANE Piedras Negras; muere ‘Muñeca’, la entrañable lomita que adoptó el campus

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Piedras Negras
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    Triste despedida en la UANE Piedras Negras; muere ‘Muñeca’, la entrañable lomita que adoptó el campus
    “Muñeca” acompañó durante años la vida cotidiana de estudiantes y trabajadores de la UANE Piedras Negras. UANE

Muñeca, una perrita que durante años acompañó a estudiantes y trabajadores de la UANE Piedras Negras, murió debido a su avanzada edad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La comunidad de la UANE campus Piedras Negras, se encuentra de luto tras el fallecimiento de Muñeca, una perrita que durante años se convirtió en parte fundamental de la vida universitaria y en la compañera fiel de generaciones de estudiantes.

Muñeca partió debido a su avanzada edad, dejando un vacío enorme en los pasillos, áreas verdes y aulas que recorría diariamente. Para los alumnos, maestros y personal administrativo, Muñeca no era simplemente un animal comunitario; era un símbolo de cariño incondicional, alegría y el espíritu cálido que caracterizaba el día a día en el campus.

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Siempre lista para recibir con un movimiento de cola a quienes llegaban a temprana hora a clases o para acompañar pacientemente a los estudiantes durante sus recesos y horas de estudio, se ganó el corazón de toda la familia UANE. Su presencia formaba parte de la identidad de la universidad, convirtiéndose en testigo silencioso de innumerables historias de éxito, exámenes finales y risas entre amigos.

A través de redes sociales, diversos integrantes de la comunidad estudiantil han expresado su pesar y compartido emotivos mensajes de despedida, recordando anécdotas y el amor que Muñeca regaló sin reservas a lo largo de los años.

Descansa en paz, Muñeca. Tu huella y tus patitas siempre permanecerán grabadas en la memoria y el corazón de la UANE Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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