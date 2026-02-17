UAdeC convoca a colecta de útiles para niñas y niños migrantes en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 17 febrero 2026
    UAdeC convoca a colecta de útiles para niñas y niños migrantes en Piedras Negras
    El material recaudado será destinado a niñas y niños de la Casa del Migrante Frontera Digna. REDES SOCIALES

La iniciativa es impulsada por la Escuela de Ciencias de la Salud de la Unidad Norte y el Comité Escolar de Investigación en Psicología.

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Unidad Norte y su Comité Escolar de Investigación en Psicología, lanzó una invitación a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para participar en una colecta de útiles escolares y material didáctico que será destinado a niñas y niños de la Casa del Migrante Frontera Digna.

El material recaudado será utilizado en talleres enfocados al fortalecimiento de la autoestima y la gestión emocional, con el objetivo de contribuir al bienestar psicológico y al desarrollo integral de menores en contexto de movilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan campaña de vacuna contra el VPH en Piedras Negras

Entre los artículos que se pueden donar se encuentran hojas blancas o de color, colores de madera o cera, plastilina, pegamento, borradores, lápices, marcadores, papel bond, pintura, cartulina y fomi, así como otros insumos que favorezcan el aprendizaje a través de actividades lúdicas y formativas.

Las donaciones se recibirán el jueves 19 y viernes 20 de febrero de 2026, en un horario de 12:00 a 14:00 horas, en las oficinas PTC de Psicología ubicadas en la calle de la Salud #714, colonia Villa de Fuente, en Piedras Negras. La recepción del material estará coordinada por la practicante del comité, Verónica Ríos.

Con esta iniciativa, la Escuela de Ciencias de la Salud reafirma su compromiso social al promover la solidaridad y la participación comunitaria, además de impulsar acciones que impacten de manera positiva en la salud emocional de niñas y niños migrantes.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (878) 786 15 40 o consultar la página oficial de la institución en Facebook.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Migrantes
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra