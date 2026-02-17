UAdeC convoca a colecta de útiles para niñas y niños migrantes en Piedras Negras

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Unidad Norte y su Comité Escolar de Investigación en Psicología, lanzó una invitación a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para participar en una colecta de útiles escolares y material didáctico que será destinado a niñas y niños de la Casa del Migrante Frontera Digna.

El material recaudado será utilizado en talleres enfocados al fortalecimiento de la autoestima y la gestión emocional, con el objetivo de contribuir al bienestar psicológico y al desarrollo integral de menores en contexto de movilidad.

Entre los artículos que se pueden donar se encuentran hojas blancas o de color, colores de madera o cera, plastilina, pegamento, borradores, lápices, marcadores, papel bond, pintura, cartulina y fomi, así como otros insumos que favorezcan el aprendizaje a través de actividades lúdicas y formativas.

Las donaciones se recibirán el jueves 19 y viernes 20 de febrero de 2026, en un horario de 12:00 a 14:00 horas, en las oficinas PTC de Psicología ubicadas en la calle de la Salud #714, colonia Villa de Fuente, en Piedras Negras. La recepción del material estará coordinada por la practicante del comité, Verónica Ríos.

Con esta iniciativa, la Escuela de Ciencias de la Salud reafirma su compromiso social al promover la solidaridad y la participación comunitaria, además de impulsar acciones que impacten de manera positiva en la salud emocional de niñas y niños migrantes.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (878) 786 15 40 o consultar la página oficial de la institución en Facebook.