Refuerzan campaña de vacuna contra el VPH en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 exhortó a madres y padres de familia a llevar a sus hijas e hijos a recibir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), biológico que también se aplica directamente en planteles escolares como parte de la campaña vigente.

La coordinadora de Salud, Priscila Hernández, informó que brigadas médicas visitan escuelas primarias para inmunizar a estudiantes de quinto grado o menores de 11 años cumplidos. No obstante, aclaró que quienes no hayan sido vacunados durante estas jornadas pueden acudir a los centros de salud para completar su esquema.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA requerirá inversión inmediata de 2 mdd para volver a operar: CMIC

Explicó que la vacuna está dirigida tanto a niñas como a niños y protege contra nueve serotipos de alto riesgo del VPH, reduciendo de manera significativa la probabilidad de desarrollar enfermedades asociadas al virus en etapas posteriores de la vida.

Hernández reconoció que al inicio se registró cierta resistencia, principalmente en el caso de los varones; sin embargo, destacó que actualmente existe mayor apertura y comprensión sobre la importancia de esta protección preventiva.

Para la aplicación en escuelas es indispensable presentar el consentimiento informado firmado por los padres y la CURP del menor. Los mismos requisitos se solicitan en los centros de salud, donde los datos se registran en una plataforma oficial para dar seguimiento puntual.

La funcionaria subrayó que las reacciones a la vacuna suelen ser leves y locales, principalmente dolor en la zona de aplicación, como ocurre con otros biológicos. Recordó que esta estrategia forma parte de una campaña binacional que busca ampliar la cobertura y fortalecer la protección de la niñez en la región fronteriza.