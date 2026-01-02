Inicia Piedras Negras 2026 con obra pública en Colinas; calle Nogal será intervenida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Jacobo Rodríguez dio el arranque oficial a la obra de construcción de terracerías en la calle Nogal, ubicada en la colonia Colinas, una de las primeras acciones de infraestructura que el municipio ejecutará durante el 2026.

La obra contempla una inversión de 1.8 millones de pesos, una longitud de 500 metros lineales y 2,550 metros cuadrados de pavimentación, con un tiempo estimado de ejecución de 30 días hábiles.

De acuerdo con el proyecto, los trabajos beneficiarán de manera directa a 4,500 habitantes de este sector de Piedras Negras.

Durante el inicio de los trabajos estuvieron presentes el director general de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, Luis Gibrán González; la tesorera municipal, Karen Marlene Escobedo; la directora general de Bienestar Municipal, Mayra Ruby Rangel; y la regidora presidenta de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, Yanette Alayne González.

En su mensaje, el presidente municipal subrayó la importancia de fortalecer la Dirección de Obras Públicas, con el objetivo de que el municipio ejecute obra pública de manera directa y no dependa exclusivamente de la subcontratación.

Explicó que en este proyecto la construcción de cordones será realizada por una empresa contratada, mientras que la plataforma se ejecutará con maquinaria propia del Ayuntamiento, adquirida de forma estratégica. Esta modalidad permitirá un ahorro aproximado de 500 mil pesos, recursos que podrán destinarse a nuevas obras en beneficio de la ciudadanía.

Rodríguez adelantó que su administración continuará con la adquisición gradual de maquinaria, con la meta de contar durante este gobierno municipal con el 100% del equipo necesario para realizar directamente trabajos de pavimentación.