Un químico en chatarrera deja a un adulto y a un menor hospitalizados en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Un químico en chatarrera deja a un adulto y a un menor hospitalizados en Piedras Negras
    Un adulto y un adolescente fueron hospitalizados tras una presunta intoxicación en una chatarrera de la colonia Santa María de Piedras Negras. CORTESÍA

Los afectados fueron trasladados al Hospital General Salvador Chavarría después de presentar malestares durante la revisión de materiales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre de 58 años y un adolescente de 13 fueron hospitalizados tras una presunta intoxicación por inhalación de una sustancia que emanaba de un recipiente encontrado entre materiales de una chatarrera de la colonia Santa María, en Piedras Negras, Coahuila.

La emergencia movilizó a bomberos y paramédicos hasta el establecimiento ubicado sobre prolongación 5 de Febrero, donde los afectados comenzaron a presentar malestares mientras revisaban la chatarra, de acuerdo con el reporte inicial.

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El adulto fue identificado como Zenaido “N”. Ambos recibieron atención en el lugar y posteriormente fueron trasladados al Hospital General Salvador Chavarría para su valoración y vigilancia médica.

Una fotografía del recipiente permite leer la identificación comercial AGRO-FUM 56.7 y la leyenda “fosfuro de aluminio”. El envase describe el producto como un fumigante en tabletas esféricas de uso agrícola restringido.

La etiqueta también muestra un símbolo de toxicidad y las advertencias “Mortal en caso de ingestión” y “Mortal en caso de inhalación”, información relevante para documentar las características del producto señalado en la emergencia.

Esta evidencia permite precisar el nombre que aparece en el recipiente, inicialmente referido como AgroFun.

Durante la intervención, los bomberos utilizaron trajes especiales y protección respiratoria para manipular el envase, mientras los paramédicos atendían a los afectados y vigilaban sus signos vitales.

El reporte señala que ambos quedaron bajo observación hospitalaria.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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